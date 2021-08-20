6 Eylül’den itibaren haftada beş gün yüz yüze eğitim

Bakan Özer, toplantı sonrası okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK: Daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

KATILAMAYANA EBA DEVAM EDİYOR: Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

OKUL SAATLERİNE DÜZENLEME: Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

KURSLAR SADECE 8 VE 12’NCİ SINIFLARA: Destekleme ve yetiştirme kursları sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir.

KANTİN VE YEMEKHANELER AÇIK: Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

UYUM EĞİTİMİ 1 EYLÜL’DE: 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 1 EYLÜL’DE: Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

EN AZ BİR DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 80: Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80.34’tür ve bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69.73’tür ve Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsun.

OKULA GİRİŞLER MASKEYLE: Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

KAPALI ALANLAR DEZENFEKTE EDİLECEK: Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.”