6, 7, 10 ve 11’ler: Bizde hiç şans yok

2020-2021 eğitim öğretim sezonu 31 Ağustos günü uzaktan başlasa da öğrencilerin okul hasreti fazla uzun sürmedi. Okula dönüş farklı kademelerde sınırlı da olsa başladı. Önce mini mini birler ve okul öncesi eğitim kurumlarında uyum programı kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin yelpazesi giderek genişledi.

MÜJDE BEKLİYORLAR

12 Ekim’de de ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’nci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime geçişte son adımı 5 ve 9’uncu sınıflar için attı. Öğrenciler okula haftada iki gün de olsa gitmeye başladı. Geriye sadece 4 kademe kaldı: 6, 7, 10 ve 11’inci sınıflar. 7 ve 11’inci sınıflar için takviye kursu seçeneği var. Ancak yeterli olmuyor, hem aileler hem de öğrenciler sıranın kendilerine geleceği günü dört gözle bekliyor.

İYİ Kİ SINAVLAR VAR





Emre Şanlı (11. sınıf öğrencisi): Sınavlarımız başladı. Biz de okula bu sayede gidebildik. O da olmasa okula hiç gidemeyecektik. İyi ki sınav var. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama hakikaten öyle.

OKULU ÇOK ÖZLEDİM





Nur Sena Güldalı (7. sınıf öğrencisi): Arkadaşlarım okula gidiyor, biz arkalarından bakıyoruz. Özeniyorum onlara. Ben de gitmek istiyorum artık. Önceden okulu pek sevmezdim ama artık çok seviyorum. Koronavirüs bana okulu sevdirdi diyebilirim. Evde canlı derslerde çok anlayamıyorum. Süremiz de kısıtlı. Okulda soru soruyorduk daha çok derslere katılıyorduk. Bu şekilde derslerimden çok geri kaldım. Bir an önce açılması için sabırsızlanıyorum.