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5'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Beşer Ritmik Sayma Sayıları

5er Ritmik Sayma 100e Kadar Nasıl Yapılır Beşer Ritmik Sayma Sayıları

Matematikte kolaylık sağlayan en önemli yapılar içerisinde 5'er ritmik sayma sayıları gelmektedir. Peki 5'er ritmik sayma 100'e kadar nasıl yapılır? Beşer ritmik sayma sayıları konusunda detayları derledik.

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 Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği en temel matematik kuralları içerisinde 5'er ritmik sayılar gelir. Böylece farklı matematik problemleri üzerinden işlemi çok daha kolay bir şekilde yapma şansı elde edilir. İlkokulda verilen eğitim ile beraber öğrenciler açısından büyük bir öneme sahiptir. 

 5'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? 

 5'er ritmik sayma işlemi içerisinde öncelikle 0 sayısına 5 eklenir. Daha sonra 5 sayısına yine bir 5 daha eklenir. Ardından her çıkan sayı 5 eklemek suretiyle bu şekilde devam eder. Böylece 5'er ritmik sayma ile beraber 100'e kadar işlem bu şekilde gerçekleşir;

  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ….. 80, 85, 90, 95, 100 

 Bu şekilde yukarıdaki sırada ile beraber 5 eklemek suretiyle 0 sayısından 100 sayısına kadar devam eder. 

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 Beşer Ritmik Sayma Sayıları 

 Ritmik sayılar birçok değişik rakam üzerinden ele alınabilir ve yapılabilir. Bu doğrultuda özellikle 5'er ritmik sayma sayıları çok daha kolay matematik işlemi yapma olanağı tanımaktadır. Her biri sayı üzerine 5 eklemek suretiyle sırası ile devam eder. Böylece herhangi bir işlem yaparken çok daha kolay biçimde sonuç alma şansı elde edilir. Hem eğitim açısından evde günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ritmik sayma sayıları arasında gelir.

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