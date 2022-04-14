5'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Beşer Ritmik Sayma Sayıları

Haberin Devamı

Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği en temel matematik kuralları içerisinde 5'er ritmik sayılar gelir. Böylece farklı matematik problemleri üzerinden işlemi çok daha kolay bir şekilde yapma şansı elde edilir. İlkokulda verilen eğitim ile beraber öğrenciler açısından büyük bir öneme sahiptir.

5'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır?

5'er ritmik sayma işlemi içerisinde öncelikle 0 sayısına 5 eklenir. Daha sonra 5 sayısına yine bir 5 daha eklenir. Ardından her çıkan sayı 5 eklemek suretiyle bu şekilde devam eder. Böylece 5'er ritmik sayma ile beraber 100'e kadar işlem bu şekilde gerçekleşir;

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ….. 80, 85, 90, 95, 100

Bu şekilde yukarıdaki sırada ile beraber 5 eklemek suretiyle 0 sayısından 100 sayısına kadar devam eder.

Haberin Devamı

Beşer Ritmik Sayma Sayıları

Ritmik sayılar birçok değişik rakam üzerinden ele alınabilir ve yapılabilir. Bu doğrultuda özellikle 5'er ritmik sayma sayıları çok daha kolay matematik işlemi yapma olanağı tanımaktadır. Her biri sayı üzerine 5 eklemek suretiyle sırası ile devam eder. Böylece herhangi bir işlem yaparken çok daha kolay biçimde sonuç alma şansı elde edilir. Hem eğitim açısından evde günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ritmik sayma sayıları arasında gelir.