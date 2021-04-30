59 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 59 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları, trafikte kullanılan araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamak için kullanılırlar. Bu kodlar her ilde değişkenlik gösterirler.

59 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Trafiğe çıktığımızda araçların üzerindeki plakalarda farklı kodlar bulunduğunu fark ederiz. Plakaların birbirinden farklı olması trafiğin düzenli bir şekilde işlemesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki 81 ilin 81'i için ayrıca belirlenmiş plaka kodları bulunur. 59 plaka numarasının ait olduğu ilimiz Tekirdağ ilidir.

Tekirdağ İlçelerinin Plaka Kodu ve Harfleri Nelerdir?

Tekirdağ ilindeki bütün ilçelerde kullanılan plaka kodu 59 olarak belirlenmiştir. Tekirdağ ilinde toplam 11 ilçe bulunur ve bu ilçelerin hepsinde kullanılan plaka kodu 59'dur. Ancak ilçelerdeki plaka harfleri birbirinden farklı olabilir.

Tekirdağ Merkez ilçesinde; A, AC - AZ, DA - DZ, EA - EZ, J, MA, S, T, M, KA - KZ harfleri kullanılır. Çorlu ilçesinin plakada kullandığı harfler; FA - FZ, J, M, MA, PA - PZ, S, T harfleridir. Hayrabolu ilçesinde HA - HZ, J, M, S, T, MA harfleri kullanılır.