59 öğrenci TEV bursiyeri oldu

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 2007 yılından bu yana yürüttüğü 'Üstün Başarı Bursu' programının yeni bursiyerleri, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Bu yıl mühendislik, tıp, sanat gibi alanlarda eğitim alan 59 bursiyer daha programa katıldı.

Bugüne kadar 705 gencin bu burstan yararlandığını anlatan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

705 GENCİMİZ BURSTAN YARARLANDI'

"Hepimiz mutabıkız ki, bir ülkenin sahip olduğu en önemli sermaye, geleceğini şekillendirecek olan gençlerin bilgi ve yetenekleridir. TEV olarak bu bilinçle tam 53 yıldır gençlerimizin eğitimine destek olarak, ülkemizin aydınlık yarınları için çalışıyoruz. Türkiye'nin vakfı olarak TEV'in yurtiçinde 25 bini aşan bursu, milli eğitimin hizmetine sunduğu eğitim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından sağlanan önemli işbirlikleri, yurtdışı burslar, mezunlarımızın akademi ve sosyal hayatta katlanarak artan gurur verici başarılar, yüksek lisans ve doktora programları, bunlar başarılı çalışmalarımızın birer göstergesi. Bugüne kadar toplam 705 gencimiz vakfımızdan bu bursu almaya hak kazandı. Bursu almaya devam eden 154 gencimiz bulunuyor. Bugün ise dostlarımız, geleceğin 58 lider adayını daha sizlerle tanıştıracağız. Bu gençlerimiz ülkemizin 24 farklı ilinden gelerek ailemize katıldı. Ayrıca belirtmek isterim, inanıyorum ki bu çeşitlilik vakfımızın Türkiye'nin vakfı olduğunun güzel bir göstergesi. Bugüne kadar toplam 58 ilimizde üstün başarı öğrencilerimizi destekledik. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin tanıtım programımıza devam ediyoruz. Bir bursiyerimiz öğretmen adayı Pervin, şöyle bir yazı yazmıştı: 'Kız kardeşim annemin hastalığından dolayı üniversiteye ara vermek zorunda kaldı. Devam etmek istediğinde ne burs ne yurt imkânı vardı. Aynı sene bende üniversiteyi kazandım. Ancak sadece birimiz okuyabilecekti. Ama şanslıydım TEV bursiyeri oldum. Hem kardeşim hem de ben hayatımızı sürdürebiliyoruz.' Kardeşlerin hepsi okusun, kazandıklarını kaybetmesin diye okuyor. Böyle konular ve kardeşler için çalışılmazsa ne için çalışılır. Bu en iyi, en önemli hizmet değil mi? Değerli bursiyerlerimiz sizler yarının düşünce önderleri, mühendisleri, bilim adamları, doktorları ve sanatçılarısınız. Ülkemizin geleceğisiniz. Yurdumuza ve TEV'e olan sorumluluklarınızı yerine getireceğinize olan inancımızı tekrarlarken sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim dostlarımızı selamlıyorum."

'28 İLDEN ÖĞRENCİMİZE BURS VERİYORUZ'

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şöyle konuştu:

"705 öğrencimiz üstün başarı burslarımızdan faydalandı. Şu anda 213 öğrencimiz üstün başarı bursu alıyor. Farklı fakültelerden, üniversitelerden burs alan öğrencilerimiz var. Toplam 28 ilden öğrencimize burs veriyoruz. Dört aşamalı bir seçim süreci yürüttük. 3 bin 877 öğrenci belirlendi. İkinci aşama genel yetenek testi ve anket uygulandı. Elemeyi geçen 523 aday, üç ilde düzenlenen kompozisyon sınavına alındı. 162 öğrenci mülakata davet edildi. Bunun sonucunda 53 öğrencimiz üstün başarı bursu almaya hak kazandı. Üçü müzik, üçü görsel sanatlar olmak üzere, altı öğrencimiz de üstün başarı bursiyeri olarak seçildi. Bursiyerlerimizin öykülerinden hepimizin ilham alacağından, büyük umutlarla ayrılacağımızdan eminim."