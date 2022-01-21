59 asal mı? 59 asal bir sayı mıdır ve neden?

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Bir sayının asal sayı olabilmesi için, 1 ve kendisi dışında hiç bir sayıya bölünmemesi gerekir. 59 sayısı belirlenen asal sayı kurallarına uyan bir sayıdır. Asal sayılar arasında yer alır.

59 Asal mı?

Asal sayılar ele alındığında birçok sayının asal sayı olduğu görülebilir. 59 sayısı da, asal sayıların içerisinde bulunan bir sayıdır.

59 Asal Bir Sayı mıdır ve Neden?

59 sayısının neden asal bir sayı olduğu merak edilebiliyor. 1 ve kendisi dışında bir sayıya tam olarak bölünemediğinden, asal sayı olarak kabul ediliyor.