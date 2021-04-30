58 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 58 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

58 plaka kodu Sivas iline aittir. Yolda görebileceğiniz 58 plaka kodlu araçların Sivas şehrine bağlı olduğunu göstermektedir.

58 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

58 plaka kodu İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas şehrine ait plaka kodudur. Her şehre özel plaka kodu bulunmaktadır. Sivas şehrine bağlı olan 161 binden fazla araç bulunmaktadır. Sivas’a bağlı araçlar 58 plaka kodu alıyor olsalar da ilçelere göre harf kodları değişkenlik göstermektedir.

58 Plaka Kodunun İlçelere Göre Harf Kodlaması

58 plaka kodunun Sivas şehrine ait olduğunu anlaşılsa bile ilçelerine göre harf kodlamaları da ayrılmaktadır. Sivas merkez ilçeleri için harf kodlaması AC-AZ, DA-DV, FE-FZ ve NA-NZ olarak verilmektedir.

Zara ilçesi için harf kodlaması DY-DZ ve EF-EH olarak verilmektedir. Gürün ilçesi için harf kodlaması EA-EC olarak verilmektedir. Kangal ilçesi için ED-EE ve LA-LZ kodlamaları verilmektedir.

Suşehri ilçesi için EK-EP ve SA-SZ kodlamaları verilmektedir.

Koyunhisar ilçesine KA-KZ, Yıldızeli ilçesine YA-YZ, Gemerek ilçesine FA-FD, Divriği ilçesine EU-EZ ve Sarkışla ilçesine ER-ET ve HA-HZ harf kodlamaları verilmektedir.