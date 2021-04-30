57 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 57 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Sinop, Karadeniz bölgesinde bulunan ve 250 bine yakın bir nüfusu barındıran bir şehirdir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde 57 plaka koduna denk gelirseniz eğer bu plaka kodunu kullanan ilin Sinop olduğunu bilmelisiniz.

57 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

81 ile sahip olan Türkiye'de her şehrin farklı özellikleri bulunmaktadır. Her şehrin farklı özellikleri olduğu gibi plaka kodları da birbirinden farklıdır. Bu sayede hangi şehir hangi plakaya sahip ve hangi plaka hangi şehri gösteriyor bilmek kolaylaşmıştır. 57 numaralı plakayı taşıyan şehir ise Karadeniz'in şirin şehirlerinden Sinop iline aittir.

Şehrin sahip olduğu ilçe sayısı ise 8 tanedir. İl ve ilçelerin plaka kodlarındaki ilk rakam aynı olsa da harf grupları birbirinden farklıdır. Bu farkın olması sonucunda il ve ilçelerin isimleri kolayca bulunabilmektedir.

Her ile ait olan plaka kodu farklı olarak verilmiştir. Plaka kodlarının farklı olmasından dolayı herhangi bir karışıklık çıkmasının önüne geçilmiştir. Yaşadığınız yerde veya seyahat için gittiğiniz yerlerde 57 plaka koduna rastlarsanız eğer bu kodu kullanan şehrin Sinop olduğunu bilirsiniz.