56 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 56 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları arasında bulunan 56 numaralı plaka Siirt iline tanımlıdır. Toplamda 7 ilçesi bulunan Siirt, KGM kayıtları göz önüne alındığında ortalama uzunluğu 394 kilometre olan ve 21 il yolu bulunan bir ilimizdir. Siirt’in yol güzergahından geçen araç sayısı gün bazında 11.353 olarak tanımlanmıştır.

56 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

56 plaka kodu ile kayıtlı ilimiz Siirt olarak bilinmektedir. Siirt’in başta merkez olmak üzere Kurtalan, Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan, Tillo gibi ilçeleri bulunmaktadır. Bu ilde en fazla araç 1.823 kapasitesi ile Siirt Havaalanı – Siirt yolu üzerinden geçmektedir. Yolun ortalama uzunluğu 3 kilometredir.

56 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerden biri olan Siirt 56 numaralı plaka kodu ile kayıtlıdır. Alan kodu 484 olan ilimizin toplam yüzölçümü 6.182 kilometredir. Toplam nüfusu günümüz verilerine göre 318.366 olan Siirt’in çoğunluğunda Türkler, Araplar ve Kürtler yer almaktadır. İlin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe merkez bölgesine, yoğunluğun en az olduğu ilçe ise Eruh olarak kayıtlı verilere işlenmiştir.