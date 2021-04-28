55 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 55 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Belirlenmiş bir yere kadar harfler ile devam etmekte olan plaka kodları bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle çoğu kişi tarafından plaka kodları il il merak edilir. Sadece ülkemizde değil tüm Dünya genelinde araçların belirli bir plaka numaraları bulunur ve bütün işlemler bu kodlara göre gerçekleştirilir.

55 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

55 plaka kodu Samsun ilimize aittir. Kamyonların, otomobillerin, motosikletlerin arabaların ve diğer tüm taşıtların önlerinde ya da arkalarında bulunmakta olan 55 nolu plaka kodunu görüyor iseniz bu plaka Samsun iline ait demektir.

55 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

55 plaka kodunun ait olduğu Samsun iline bağlı olan ilçelerin de kendine özgü plaka kodları vardır. Bu harfler incelenerek mevcut plakanın Samsun ilinin hangi ilçesine ait oldu bilinebilmektedir.

Bunların yanı sıra Samsun ilinin telefon alan kodu ise 362’dir. Yani 0362 rakam grubu ile başlayan tüm telefonlar Samsun iline aittir.