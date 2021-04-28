53 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 53 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

53 plaka kodu Rize şehrimize aittir. Rize şehrine özgü olan 53 plaka kodu araçların Rize şehrine bağlı olduğunu göstermektedir.

53 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkenin birçok yerinde görebileceğiz 53 plaka kodu Karadeniz bölgesinde yer alan Rize şehrine aittir. 53 kodu aynı zamanda Rize şehrinin posta kodunu da oluşturmaktadır. Ülkemizde ki her şehre özel verilen plaka kodu araçların hangi şehre ait olduğunu göstermektedir. Rize de araçlara ilçelere göre harf kodu verilmektedir.

53 Plaka Kodu İlçelere Göre Harf Kodlaması

Harf kodlamaları aracın Rize’nin hangi ilçesinde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle harf kodlamaları numara kodlamasından sonra oldukça önemlidir. Rize’nin merkez ilçeleri AC-AZ, DA-DZ, K, M ve T harfleri ile kodlanmaktadır. Kardeşen ilçesi FA-FZ, K, M ve T harfleri ile kodlanmaktadır. Pazar ilçesi HA-HZ, K, M ve T harfleri ile kodlanmaktadır. Kalkandere ilçesi K, KA-KZ, M ve T harfleri ile kodlanmaktadır. İlçelerde aynı harflerin kullanılması harflerden sonra gelen sayılarca bölünmüştür. Mesela Kalkandere T harf kodlamasını sadece 6000 ile 6999 arasında kullanabilmektedir.