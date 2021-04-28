MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Araştırma Haberleri52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
GeriAraştırma 52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Araştırma
Haber Giriş: 28.04.2021 - 05:19 | Son Güncelleme:

52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka trafikte birçok şeyin belirlenmesi için çok önemlidir. Aracın hangi il ve ilçeye ait olduğu bile araç plakalarına bakılarak anlaşılmalıdır. Plaka kullanma uygulaması ilk olarak Fransa'da başlamıştır. 1893 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Araba, otobüs, kamyonet, taksi ve motosiklet gibi bütün taşıtların plaka kullanması zorunludur. Bu plakalar hız, hırsızlık veya kayıp gibi birçok durumda araçların bulunmasına plaka yardımcı olmaktadır. İşte, tüm detaylar.

Plakalar tek tip değildir. Dünyadaki her ülkenin kendine özel plaka numarası ve harfleri bulunmaktadır. Bu yüzden gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini anlamak bu yüzden çok kolaydır. Plakalar araçların kimliğidir. Ülkemizde alfabetik sıralama ile oluşmuştur.

 52 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

 52 plaka Ordu ilimize ait plaka kodunu temsil eden sayıdır. Plakalar daha önce de belirttiğimiz üzere il isminin başındaki harf belirlemektedir. Bu numaralar yalnızca arabaların değil aynı zamanda kamyon, tır ve motosikletler için kullanılır. Bu plakalar araçların arkasında yer almaktadır. Ülkenin herhangi bir yerinde 52 plaka numarası görünüyorsa bunun Ordu ilimize ait olduğu anlaşılır.

 52 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

 52 plaka kodu Ordu ilimize aittir. Niğde'nin plaka kodu 51'dir. 53 plaka kodu ise Rize ilimize aittir. Plaka kodları yalnızca o aracın hangi ile ait olduğunu göstermez. Aynı zamanda harflere bakılarak plakanın hangi ilçesine de ait olduğu da kolayca anlaşılabilir.

 52 Plaka Numaralı İlimizin İlçeleri Nedir?

 Ordu plaka numarası 52'dir. Plaka kodları aynı zamanda ilçelerinde anlaşılmasını sağlar. Bu iller: Ordu merkez, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye ve Mesudiye'dir.

 52 Plaka Numaralı İlimizin İlçe Kodları Nedir?

Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:

52 AC 001 - 52 AZ 999

 52 D 0001 - 52 D 1999

 52 DF 001 - 52 DH 999

 52 DN 001 - 52 DR 999

 52 FA 001 - 52 FT 999

 52 K 0001 - 52 K 3999

 52 M 0001 - 52 M 1999

 52 T 0001 - 52 T 1999

Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:

52 BA 001 - 52 BM 999

 52 D 6500 - 52 D 6999

 52 K 9500 - 52 K 9999

 52 M 6500 - 52 M 6999

 52 MK 001 - 52 MK 999

 52 T 6500 - 52 T 6999

Kumru ilçesi plaka harfleri:

52 BN 001 - 52 BZ 999

 52 D 8500 - 52 D 8999

 52 G 0151 - 52 G 0200

 52 G 0251 - 52 G 0300

 52 G 8351 - 52 G 8450

 52 K 9000 - 52 K 9499

 52 M 8500 - 52 M 8999

 52 MJ 001 - 52 MJ 999

 52 T 8500 - 52 T 8999

Ulubey ilçesi plaka harfleri:

52 D 2001 - 52 D 2499

 52 G 0201 - 52 G 0250

 52 G 8451 - 52 G 8500

 52 HS 001 - 52 HZ 999

 52 K 8500 - 52 K 8999

 52 M 2001 - 52 M 2499

 52 T 2001 - 52 T 2499

Korgan ilçesi plaka harfleri:

52 D 2500 - 52 D 2999

 52 HH 001 - 52 HP 999

 52 K 8000 - 52 K 8499

 52 M 2500 - 52 M 2999

 52 T 2500 - 52 T 2999

Akkuş ilçesi plaka harfleri:

52 D 3000 - 52 D 3999

 52 DY 001 - 52 DZ 999

 52 K 7500 - 52 K 7999

 52 M 3000 - 52 M 3999

 52 T 3000 - 52 T 3999

Aybastı ilçesi plaka harfleri:

52 D 4000 - 52 D 4999

 52 HA 001 - 52 HE 999

 52 K 7000 - 52 K 7499

 52 M 4000 - 52 M 4999

 52 T 4000 - 52 T 4999

Ünye ilçesi plaka harfleri:

52 D 5000 - 52 D 6249

 52 DU 001 - 52 DV 999

 52 ES 001 - 52 EZ 999

 52 K 5250 - 52 K 6199

 52 M 5000 - 52 M 6249

 52 T 5000 - 52 T 6249

Mesudiye ilçesi plaka grupları:

52 D 6250 - 52 D 6499

 52 G 0901 - 52 G 999

 52 G 9951 - 52 G 9999

 52 K 6200 - 52 K 6449

 52 M 6250 - 52 M 6499

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi