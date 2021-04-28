52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Plaka trafikte birçok şeyin belirlenmesi için çok önemlidir. Aracın hangi il ve ilçeye ait olduğu bile araç plakalarına bakılarak anlaşılmalıdır. Plaka kullanma uygulaması ilk olarak Fransa'da başlamıştır. 1893 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Araba, otobüs, kamyonet, taksi ve motosiklet gibi bütün taşıtların plaka kullanması zorunludur. Bu plakalar hız, hırsızlık veya kayıp gibi birçok durumda araçların bulunmasına plaka yardımcı olmaktadır. İşte, tüm detaylar.
Plakalar tek tip değildir. Dünyadaki her ülkenin kendine özel plaka numarası ve harfleri bulunmaktadır. Bu yüzden gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini anlamak bu yüzden çok kolaydır. Plakalar araçların kimliğidir. Ülkemizde alfabetik sıralama ile oluşmuştur.
52 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
52 plaka Ordu ilimize ait plaka kodunu temsil eden sayıdır. Plakalar daha önce de belirttiğimiz üzere il isminin başındaki harf belirlemektedir. Bu numaralar yalnızca arabaların değil aynı zamanda kamyon, tır ve motosikletler için kullanılır. Bu plakalar araçların arkasında yer almaktadır. Ülkenin herhangi bir yerinde 52 plaka numarası görünüyorsa bunun Ordu ilimize ait olduğu anlaşılır.
52 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?
52 plaka kodu Ordu ilimize aittir. Niğde'nin plaka kodu 51'dir. 53 plaka kodu ise Rize ilimize aittir. Plaka kodları yalnızca o aracın hangi ile ait olduğunu göstermez. Aynı zamanda harflere bakılarak plakanın hangi ilçesine de ait olduğu da kolayca anlaşılabilir.
52 Plaka Numaralı İlimizin İlçeleri Nedir?
Ordu plaka numarası 52'dir. Plaka kodları aynı zamanda ilçelerinde anlaşılmasını sağlar. Bu iller: Ordu merkez, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye ve Mesudiye'dir.
52 Plaka Numaralı İlimizin İlçe Kodları Nedir?
Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:
52 AC 001 - 52 AZ 999
52 D 0001 - 52 D 1999
52 DF 001 - 52 DH 999
52 DN 001 - 52 DR 999
52 FA 001 - 52 FT 999
52 K 0001 - 52 K 3999
52 M 0001 - 52 M 1999
52 T 0001 - 52 T 1999
Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:
52 BA 001 - 52 BM 999
52 D 6500 - 52 D 6999
52 K 9500 - 52 K 9999
52 M 6500 - 52 M 6999
52 MK 001 - 52 MK 999
52 T 6500 - 52 T 6999
Kumru ilçesi plaka harfleri:
52 BN 001 - 52 BZ 999
52 D 8500 - 52 D 8999
52 G 0151 - 52 G 0200
52 G 0251 - 52 G 0300
52 G 8351 - 52 G 8450
52 K 9000 - 52 K 9499
52 M 8500 - 52 M 8999
52 MJ 001 - 52 MJ 999
52 T 8500 - 52 T 8999
Ulubey ilçesi plaka harfleri:
52 D 2001 - 52 D 2499
52 G 0201 - 52 G 0250
52 G 8451 - 52 G 8500
52 HS 001 - 52 HZ 999
52 K 8500 - 52 K 8999
52 M 2001 - 52 M 2499
52 T 2001 - 52 T 2499
Korgan ilçesi plaka harfleri:
52 D 2500 - 52 D 2999
52 HH 001 - 52 HP 999
52 K 8000 - 52 K 8499
52 M 2500 - 52 M 2999
52 T 2500 - 52 T 2999
Akkuş ilçesi plaka harfleri:
52 D 3000 - 52 D 3999
52 DY 001 - 52 DZ 999
52 K 7500 - 52 K 7999
52 M 3000 - 52 M 3999
52 T 3000 - 52 T 3999
Aybastı ilçesi plaka harfleri:
52 D 4000 - 52 D 4999
52 HA 001 - 52 HE 999
52 K 7000 - 52 K 7499
52 M 4000 - 52 M 4999
52 T 4000 - 52 T 4999
Ünye ilçesi plaka harfleri:
52 D 5000 - 52 D 6249
52 DU 001 - 52 DV 999
52 ES 001 - 52 EZ 999
52 K 5250 - 52 K 6199
52 M 5000 - 52 M 6249
52 T 5000 - 52 T 6249
Mesudiye ilçesi plaka grupları:
52 D 6250 - 52 D 6499
52 G 0901 - 52 G 999
52 G 9951 - 52 G 9999
52 K 6200 - 52 K 6449
52 M 6250 - 52 M 6499