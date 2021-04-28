52 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 52 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plakalar tek tip değildir. Dünyadaki her ülkenin kendine özel plaka numarası ve harfleri bulunmaktadır. Bu yüzden gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini anlamak bu yüzden çok kolaydır. Plakalar araçların kimliğidir. Ülkemizde alfabetik sıralama ile oluşmuştur.

52 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

52 plaka Ordu ilimize ait plaka kodunu temsil eden sayıdır. Plakalar daha önce de belirttiğimiz üzere il isminin başındaki harf belirlemektedir. Bu numaralar yalnızca arabaların değil aynı zamanda kamyon, tır ve motosikletler için kullanılır. Bu plakalar araçların arkasında yer almaktadır. Ülkenin herhangi bir yerinde 52 plaka numarası görünüyorsa bunun Ordu ilimize ait olduğu anlaşılır.

52 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

52 plaka kodu Ordu ilimize aittir. Niğde'nin plaka kodu 51'dir. 53 plaka kodu ise Rize ilimize aittir. Plaka kodları yalnızca o aracın hangi ile ait olduğunu göstermez. Aynı zamanda harflere bakılarak plakanın hangi ilçesine de ait olduğu da kolayca anlaşılabilir.

52 Plaka Numaralı İlimizin İlçeleri Nedir?

Ordu plaka numarası 52'dir. Plaka kodları aynı zamanda ilçelerinde anlaşılmasını sağlar. Bu iller: Ordu merkez, Gürgentepe, Kumru, Ulubey, Korgan, Akkuş, Aybastı, Ünye ve Mesudiye'dir.

52 Plaka Numaralı İlimizin İlçe Kodları Nedir?

Ordu Merkez (Altınordu) ilçesi plaka harfleri:

52 AC 001 - 52 AZ 999

52 D 0001 - 52 D 1999

52 DF 001 - 52 DH 999

52 DN 001 - 52 DR 999

52 FA 001 - 52 FT 999

52 K 0001 - 52 K 3999

52 M 0001 - 52 M 1999

52 T 0001 - 52 T 1999

Gürgentepe ilçesi plaka harfleri:

52 BA 001 - 52 BM 999

52 D 6500 - 52 D 6999

52 K 9500 - 52 K 9999

52 M 6500 - 52 M 6999

52 MK 001 - 52 MK 999

52 T 6500 - 52 T 6999

Kumru ilçesi plaka harfleri:

52 BN 001 - 52 BZ 999

52 D 8500 - 52 D 8999

52 G 0151 - 52 G 0200

52 G 0251 - 52 G 0300

52 G 8351 - 52 G 8450

52 K 9000 - 52 K 9499

52 M 8500 - 52 M 8999

52 MJ 001 - 52 MJ 999

52 T 8500 - 52 T 8999

Ulubey ilçesi plaka harfleri:

52 D 2001 - 52 D 2499

52 G 0201 - 52 G 0250

52 G 8451 - 52 G 8500

52 HS 001 - 52 HZ 999

52 K 8500 - 52 K 8999

52 M 2001 - 52 M 2499

52 T 2001 - 52 T 2499

Korgan ilçesi plaka harfleri:

52 D 2500 - 52 D 2999

52 HH 001 - 52 HP 999

52 K 8000 - 52 K 8499

52 M 2500 - 52 M 2999

52 T 2500 - 52 T 2999

Akkuş ilçesi plaka harfleri:

52 D 3000 - 52 D 3999

52 DY 001 - 52 DZ 999

52 K 7500 - 52 K 7999

52 M 3000 - 52 M 3999

52 T 3000 - 52 T 3999

Aybastı ilçesi plaka harfleri:

52 D 4000 - 52 D 4999

52 HA 001 - 52 HE 999

52 K 7000 - 52 K 7499

52 M 4000 - 52 M 4999

52 T 4000 - 52 T 4999

Ünye ilçesi plaka harfleri:

52 D 5000 - 52 D 6249

52 DU 001 - 52 DV 999

52 ES 001 - 52 EZ 999

52 K 5250 - 52 K 6199

52 M 5000 - 52 M 6249

52 T 5000 - 52 T 6249

Mesudiye ilçesi plaka grupları:

52 D 6250 - 52 D 6499

52 G 0901 - 52 G 999

52 G 9951 - 52 G 9999

52 K 6200 - 52 K 6449

52 M 6250 - 52 M 6499