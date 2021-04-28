51 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 51 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları, plakaların üzerinde bulunan iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar plakanın en başında yer alırlar ve bir motorlu taşıtın hangi ilde kaydı olduğunun anlaşılmasını sağlarlar.

51 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Trafikte kullanılan motorlu taşıtlarda 81 farklı plaka kodu kullanılır. Çünkü ülkemizde 81 il vardır ve bu illerin hepsinde farklı plaka kodları bulunur. Bir aracın plaka kodu plakanın en başında yer alan iki basamaklı sayıdır. Bu sayı bize o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu bildirir. Trafik kodları ayrıca posta kodları ile de aynıdır. Bir ilin posta kodunu oluşturan ilk iki hane o ilin plaka koduyla aynıdır. Bu şekilde trafik ve postacılık işlemleri ülkemizde aksamadan devam eder.

51 plaka kodunun ait olduğu il Niğde olarak belirlenmiştir. Ülkemizde plaka kodları genel olarak illerin alfabetik olarak sıralanması sonucu belirlenmişlerdir. Ancak bazı illerimiz bu sıralamaya uymaz. Çünkü belirli bir tarihten sonra il olma hakkı kazanan bölgeler sıralamaya sonradan dahil edilmişlerdir.