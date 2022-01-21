51 asal mı? 51 asal bir sayı mıdır ve neden?

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51 sayısının bölenleri 1, 3, 17 ve 51 olduğu için asal sayı değildir.

51 Sayısı Asal mıdır?

51 sayısı asal bir sayı değildir. 51 sayısının dört tane böleni olduğu için asal sayı değildir. Bir sayının asal sayı olması için iki tam bölene ihtiyacı vardır.

51 Sayısı Neden Asal Değildir?

Bir sayısının asal olması için sadece 1’e ve kendisine bölünebilmesi gerekmektedir. 51 sayısı toplamda dört sayıya bölünebilmektedir. 51 sayısının çarpanlarına bakıldığında 1, 3, 17 ve 51 görülmektedir. 51 sayısının bölenlerinde 3 ve 17 sayıları yer aldığı için 51 sayısı asal değildir.