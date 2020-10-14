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Hürriyet
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Eğitim
Abdullah ŞANLI
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

500 bin öğrencinin tablet sevinci

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
500 bin öğrencinin tablet sevinci
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Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime erişmekte güçlük çeken öğrenciler için satın alınan 500 bin tableti dağıtmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk günü müjdeyi vermiş, “Tabletleri dağıtmaya başlıyoruz” demişti. Milli Eğitim Bakanlığı da vakit geçirmeden dağıtıma başladı. Öncelik ihtiyaç sahibi öğrencilerde. İl milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımda, ilk olarak öğrencinin ailesinin gelir düzeyine bakılıyor. Daha sonra eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu ve özel eğitim gereksinimi olup olmadığı sorgulanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tüm kriterlerin tutması durumunda, tabletleri öğrencilere ulaştırması için okul yönetimlerine veriyor. Tabletler okul yönetimleri tarafından öğrencilerin velilerine teslim ediliyor. Bakanlık, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de dağıtımı için aynı yolu izliyor.

BELEDİYELERDEN ASKIDA TABLET DESTEĞİ

Tablet dağıtımı için bazı belediyeler de kolları sıvadı. İmkânı olmayan öğrenciler için askıda tablet uygulaması başlatıldı. Tablet almak isteyen veya tablet bağışı yapmak isteyenler için başvuru ekranı açıldı. Ücretsiz tablet almak isteyenlerin ilk olarak askidatablet.com adresine girerek başvuru yapmaları gerekiyor. Ekrana gelen formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasının ardından belediye görevlileri tarafından uygunluk durumuna göre, askıda olan tabletlerden bir tanesi öğrenciye ulaştırılacak.

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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