50 üniversiteye daha yapay zeka bölümü

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YÖK, yazılım ve yapay zeka alanında 20 üniversitede 70’i aşkın yeni ön lisans ve lisans programı açtı. Bu programlar tam doluluk oranı ile hizmet vermeye başladı. Yükseköğretim Kurulu, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısı 70’e çıkacak.

YÜKSEK SIRALAMALI ÖĞRENCİLER TERCİH EDİYOR

Öte yandan bu akademik yıl itibarıyla açılan ve ilk kez öğrenci alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Mühendisliği bölümü, başarı sırasına göre en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edildi. Bölüm, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı. Siber güvenlik alanına ilişkin, İTÜ’deki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara, Ege, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜ’de ‘Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü’ önlisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de ‘Siber Güvenlik’ önlisans programı bulunuyor. Bu bölümler de yüksek sıralama ile öğrenci kabul eden programlar arasında yer alarak büyük ilgi görüyor.

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TIP FAKÜLTELERİ YERİNE SİBER GÜVENLİK

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Siber Güvenlik Mühendisliği bölümünün gelecek yıllarda daha da ilgi göreceğini ve giriş sıralamasının daha da artacağını belirterek, “Siber güvenlik alanında, sadece savunma değil, saldırı noktasında da etkin olabilmek için gerekli altyapının kurulması büyük önem taşıyor. Bu yüzden, insan gücünün yetişmesi çok önemli” dedi. İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı da, “Bizi tercih edenler arasında YKS başarı sıralamasında 4 bin 700’de bulunan öğrencimiz var. En düşük sıralamadaki öğrencimiz 13 binde. Bu öğrencilerin bir kısmı, bilgisayar mühendisliği veya yüksek puanla öğrenci alan tıp fakülteleri gibi bölümler yerine bizim meslek yüksekokulumuzu seçti” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

İTÜ Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı 1’inci sınıf öğrencisi Oğuz Polat, “Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bırakarak Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programını tercih ettim. Ülkemizde siber güvenlik alanında yeni yeni atılımlar yapılıyor. Bu nedenle mühendislik programını bırakıp iki yıllık bu programı seçtim” dedi. Aynı bölümde 1’inci sınıf öğrencisi Alper Bedirhan Mert de “TYT’de 13 bin AYT’de 73 bin sıralama yapmama rağmen, yaygın mühendislik bölümleri yerine gelecek vadeden bu iki yıllık programı tercih ettim” diye konuştu. İTÜ Siber Güvenlik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Berra Deniz Yeter ise, “Her zaman tıpa ilgim vardı ancak insan üzerinde değil, teknolojiyle birleşik bir alanla ilgilenmek istedim ve siber güvenliğe yöneldim” dedi.