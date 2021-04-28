50 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 50 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Her araçta farklı sayılardan oluşan kodlar görüyoruz. Bu kodlar ülkemizde bulunan illere alfabetik sıra ile verilmiştir. 1 ile 81 arasında sayılardan oluşmaktadır. Farklı bir şehre gittiğimizde hemen gözümüze oranın plaka kodu ilişir ve çoğu kişinin farklı kodlar ilgisini çeker. Ve tahminlerde bulunulur.

50 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

50 plaka kodu Nevşehir iline ait olan koddur. Nevşehir'de araçlarda bu plaka kodu kullanılır. 50 plakaya sahip olan, plakasında 50 kodunu taşıyan araçlar Nevşehir iline aittir.

Nevşehir iline bağlı olan ilçelerde de 50 plaka kodu geçerlidir. Hangi ile bağlı ise o ilçelerde de bağlı olduğu ilin plaka kodu kullanılır. İlçeleri belli etmek için ise harfler kullanılır. Plaka 50 sayısından sonra kullanılan harfler hangi ilçeye ait plaka olduğunu gösterir.

Nevşehir'de bulunan ilçeler; Hacıbektaş, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Ürgüp, Gülşehir.

Son olarak 50 plaka Nevşehir'e ait plaka kodudur. Nevşehir merkezde ve Nevşehir ilçelerinde 50 plaka kodu kullanılır. İlçeleri ayırt etmek için harfler kullanılır. Nevşehir'e kayıtlı araçlar 50 plakaya sahiptirler.