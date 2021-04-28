50 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 50 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Ülkemizde 81 adet il vardır. 81 adet plaka kodu vardır. Hangi il hangi plaka koduna sahip? Her ilde farklı bir kod görülür. 50 kodu hangi ilde görülür? Kodu 50 olan ilimiz hangisidir? Hangi ilin kodu 50 kodudur? Araçlarda 50 kod hangi ilde görülür? 50 sayısına sahip kod hangi ilimize aittir? İşte, tüm detaylar.
Her araçta farklı sayılardan oluşan kodlar görüyoruz. Bu kodlar ülkemizde bulunan illere alfabetik sıra ile verilmiştir. 1 ile 81 arasında sayılardan oluşmaktadır. Farklı bir şehre gittiğimizde hemen gözümüze oranın plaka kodu ilişir ve çoğu kişinin farklı kodlar ilgisini çeker. Ve tahminlerde bulunulur.
50 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
50 plaka kodu Nevşehir iline ait olan koddur. Nevşehir'de araçlarda bu plaka kodu kullanılır. 50 plakaya sahip olan, plakasında 50 kodunu taşıyan araçlar Nevşehir iline aittir.
Nevşehir iline bağlı olan ilçelerde de 50 plaka kodu geçerlidir. Hangi ile bağlı ise o ilçelerde de bağlı olduğu ilin plaka kodu kullanılır. İlçeleri belli etmek için ise harfler kullanılır. Plaka 50 sayısından sonra kullanılan harfler hangi ilçeye ait plaka olduğunu gösterir.
Nevşehir'de bulunan ilçeler; Hacıbektaş, Kozaklı, Acıgöl, Avanos, Ürgüp, Gülşehir.
Son olarak 50 plaka Nevşehir'e ait plaka kodudur. Nevşehir merkezde ve Nevşehir ilçelerinde 50 plaka kodu kullanılır. İlçeleri ayırt etmek için harfler kullanılır. Nevşehir'e kayıtlı araçlar 50 plakaya sahiptirler.