50 gence iş ve eğitim fırsatı

Toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal, az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençlerin okuldan işe geçiş sürecini destekliyor. Gençlik ve istihdam alanında odağına ortak çalışmaları ve araştırmaları alarak, İlk Fırsat ve İngilizce Fırsatım programlarını geliştirildi. Bu programların çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan büyük bir ekosistem yer alıyor. 2016’da hayata geçirilen İlk Fırsat Programı’nın 2021 dönemi için başvurular başladı.

HEM İŞ HEM EĞİTİM

Programla özelikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak ve iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan birimlerinde iş deneyimi sunuyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan program katılımcılarının maaşları kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Ayrıca katılımcılar İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de alıyorlar. Office Programları’nın ve İngilizce eğitimin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı pek çok eğitime katılırken aynı zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler de alıyorlar. STK’larda iş deneyimi kazanan gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler gibi etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor.

150 GENÇ İŞ DENEYİMİ YAŞADI

Programdan mezun 95 genç ve devam eden 55 katılımcıyla birlikte bugüne kadar 150 gencin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını sağladı. Katılımcıların program bitmeden iş teklifi alma oranı yüzde 82 olurken, program bitiminden sonraki 3 ay içinde işe girme oranı yüzde 93, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise yüzde 100 oldu.

GENÇLERE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Esas Sosyal olarak Şevket Sabancı vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı 5 yıldır başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar elinden tuttuğumuz 150 genç, her geçen gün daha donanımlı hale gelerek başarıya giden basamakları birer birer tırmanıyor. Gençlerin gözlerinde gördüğümüz ışık geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Program 6’ıncı yılına girerken, biz de gençlere daha fazla fayda sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Bu amaçla 2021 yılında programlarımız arasına Hayırlı Sabancı desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı ekledik. Gençlik ve istihdam alanında önemli engellerden biri olan İngilizce yetkinliğini artırmayı hedefleyen yeni programımızın gençlerin hayalleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyor, İlk Fırsat’ın yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum”

BAŞVURULAR HAZİRAN’DA

3 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 2021 başvuruları sonrası program kapsamında 50 genç desteklenecek. 21 Haziran – 13 Ağustos tarihleri arasında ise yeni mezunlara özel olarak kurgulanmış ve gençlerin potansiyellerinin değerlendirildiği profesyonel mülakatlar online olarak gerçekleşecek. Programa kabul edilen adaylar Ağustos ayının üçüncü haftasında açıklanacak. Programa dâhil olan gençler, belirlenen STK’larda 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışacak ve aynı zamanda İlk Fırsat Akademisi’nin eğitimlerine katılacak.

İlk Fırsat Programı’na başvuracak adayların;

- 2020 Haziran ayı ve sonrasında devlet üniversitesinden mezun olması,

- Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde en az 65 puan olması

- Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması gerekiyor.