50 bin öğrenciye daha tablet

“Ocak ayı içinde tüm tabletlerin dağıtımı bitecek” açıklanmasının ardından hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Milli Eğitim Müdürlüklerinde hummalı bir çalışma başladı. Geçtiğimiz hafta 50 bini aşkın tablet bilgisayar öğrencilere ulaştırıldı. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk bu haftada dağıtımın süreceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:

“Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler.”