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5 yaşa anaokulu zorunlu olacak

#Anaokulu#Mahmut Özer#Okul Öncesi Eğitim
5 yaşa anaokulu zorunlu olacak

Bakan Mahmut Özer, 5 yaşa anaokulunun zorunlu olacağını, bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni sınıf açılacağını, okul öncesi öğrenim gören çocuk sayısının 2.5 milyona çıkarılacağını açıkladı...

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Özer, okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna işaret ederek, özetle şunları söyledi:

YÜZDE 100’LÜK ARTIŞ

“Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi yüzde 118’lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız. Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100’e çıkarmak. Dolayısıyla 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Bağımsız anaokulu ve ana sınıflarındaki 1 milyon 220 bin öğrenci sayısını 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100’lük bir artışı sağlamış olacağız.”

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#Anaokulu#Mahmut Özer#Okul Öncesi Eğitim

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