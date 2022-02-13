5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
Son dakika: Okan Buruktan Galatasaray açıklaması Torrentin tazminatı...Son dakika: Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! Torrent'in tazminatı...#Okan Buruk
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Dengesizlik sürüyor... Gözler rapor, dava ve vergideDengesizlik sürüyor... Gözler rapor, dava ve vergide! #Kripto Para
Son 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracakSon 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracak! #Meme Kanseri
İşkence köşküİşkence köşkü#Murat Kartal
Tarihin en büyük yangını kül etti Gün sayıyorlar: Bir yıl sürerdi, 5 ayda bittiTarihin en büyük yangını kül etti! Gün sayıyorlar: 'Bir yıl sürerdi, 5 ayda bitti'#Antalya
Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek olduBir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu#Düğün
Maça damga vuran karar Şaşkın bakışlar arasında...Maça damga vuran karar! 'Şaşkın bakışlar arasında...'#Galatasaray
Koruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadıKoruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadı#Koruyucu Aile
Gerilimin doruğunda kritik temas Açıklamalar art arda geldi... Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! Açıklamalar art arda geldi... 'Bedeli ağır olur'#Putin
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLEREğitim Haberleri

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90

#Okul Öncesi#5 Yaş#Meb
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefliyor. Şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 78’den yüzde 90’a çıktı.

Haberin Devamı

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 214 yeni anaokulunun yapım ihalesi tamamladı. Arsaları belirlenen 1095 anaokulu yatırım planına alındı. 81 ilin tamamında okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

GEREKLİ PLANLAMALARI YAPTIK
“Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesinde eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’da her biri 12 derslikli olan 100 yeni anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar 1.000 yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar proje başlangıcında 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50’ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 5 yaş grubunda yüz 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100’e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik yaptığımız planlama başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibariyle ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90’ı okul öncesi eğitime devam ediyor.

Haberin Devamı

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
“Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen bin 95 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda bin 368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan bin 632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. Böylece, diğer eğitim kademelerinde nasıl OECD ortalamasına ulaşmışsak okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okul Öncesi#5 Yaş#Meb

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası