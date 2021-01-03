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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

5 üniversiteye yeni rektör

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5 üniversiteye yeni rektör
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ünal Ay atandı. 2015 yılında AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olan Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü olması sosyal medyada tepki çekti.

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