5 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

PROF. DR. AHMET KUTLUHAN KİMDİR?

Ahmet Kutluhan, 1989 - 1993 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Tıpta Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılından bu yana Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın ana bilim dalı Kulak, Burun ve Boğaz hastalıkları.

Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdüren Hüseyin Bağ’ın YÖK tarafından görevden alınmasının ardından Rektör Vekili olarak göreve başlamıştı. Resmî gazetede yayımlanan yeni atama kararlarına göre Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi'ne Rektör olarak atandı.

PROF. DR. İSMAİL YÜKSEK KİMDİR

1963 Trabzon, Çaykara Maraşlı Köyü doğumlu olan İsmail Yüksek lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında yüksek lisans, 1995 yılında doktora derecelerini aldı.

1987-1988 yıllarında askerlik görevini Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi olarak yapan İsmail Yüksek, 1999 yılında İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı, 1999-2006 yıllarında Türk Mühendisler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. İsmail Yüksek Ağustos 2008 – 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Rektörlük süresinin sona ermesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün danışmanlığına atandı.

22 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. İsmail Yüksek’i Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne atadı.

PROF. DR. MEHMET DURMAN KİMDİR?

1961 yılında Bursa, Mustafa Kemalpaşa’da doğan Prof. Dr. Mehmet Durman, 1982 yılında İTÜ Kimya ve Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Aston Üniversitesi’nden Doktora derecesini aldı. 1993’da doçent ve 1998 yılında profesör oldu.

2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, 2015-2016 yılları arasında da Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü.

Durman, 2016 yılından bu yana Beykoz Üniversitesi Mühendizlik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Prof. Dr. Mehmet Durman Beykoz Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.