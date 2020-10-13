5. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelime nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

Cümle içerisinde kelimelerin zıt anlamlarını çok sık kullanırız. Böylece ihtiyacımız olduğu zamanlarda okulda ya da evde ve dışarıda bu zıt anlamlı kelimeleri değerlendiririz. Şimdi hangi kelimelerin ne tür zıt anlamlı sözcükleri olduğunu ve karşılığını öğrenelim.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler aynı zamanda karşıt anlamlı kelimeler olarak bilinmektedirler. Bu yüzden anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Şimdi bu konuda iki zıt kelimeyi örnek alalım ve bir cümle yazarak anlamaya çalışalım.

Bu evin gerçekten çok güzel olduğunu söylemem gerekir.

Bu evin gerçekten çok çirkin olduğunu söylemem gerekir.

Gördüğümüz gibi iki kelimeyi de aynı cümlede ele aldık ve kullandık. Burada birinde evin çok güzel olduğunu söyledik. Diğerinde ise güzel kelimesinin zıt anlamlısı yani karşılığı olan çirkin kelimesini kullanarak cümleyi kurduk. Ve bu şekilde iki tane zıt kelimeyi bir araya getirerek değerlendirdik.

Şimdi Türkçe metinde yer alan birçok değişik zıt anlamlı kelimeleri karşılıklı olarak yazalım ve neler olduklarını öğrenelim.

Sıcak = Soğuk (Zıt anlamlısı)

Uzun = Kısa (Zıt anlamlısı)

Güzel = Çirkin (Zıt anlamlısı)

Ağır = Hafif (Zıt anlamlısı)

Kolay = Zor (Zıt anlamlısı)

Sert = Yumuşak (Zıt anlamlısı)

Zengin = Fakir (Zıt anlamlısı)

Karanlık = Aydınlık (Zıt anlamlısı)

Bu şekilde daha birçok farklı kelime yazabiliriz. Bu kelimeler farklı cümlelerde zıt anlamlı yani karşıt anlamlı şekilde kullanılır. Bu sayede ihtiyacımız olduğu zamanlarda günlük yaşantımızda kelimelerin zıt anlamlısını rahatlıkla değerlendirebiliriz.

Not: Bir sözcüğün olumsuz karşılığını yazdığımı zaman bunun zıt anlamlısı olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bunu örnek verelim ve anlamaya çalışalım.

Suçlu = Masum (Zıt anlamlısı) = Suçsuz = (Olumsuz)

Al = Ver (Zıt anlamlısı) = Alma (Olumsuz)

Kirli = Temiz (Zıt anlamlısı) = Kirsiz (Olumsuz)

Gördüğümüz gibi bu şekilde birçok farklı örnek yapabiliriz. Yani bir kelimenin olumsuz karşılığını yazarsak bu zıt olduğu anlamına gelmez. Sadece olumsuz şekilde kullanılır. Hata yapmamak için buna çok dikkat etmeli ve zıt anlamlı kelimeleri uygun şekilde cümlede kullanmalıyız. Bir kelimenin olumsuz karşılığı ile zıt anlamlısını böylece karıştırmamamız gerekiyor.

Not: Kelimelerin zıt anlamlı olabilmesi için her ikisi de ya gerçek anlamda kullanılmalı ya da mecaz anlamda kullanılmalıdır.

Bu konuyu bir daha açmanı istemiyorum.

Bu konuyu kapat ve artık bir daha açma.

Gördüğümüz gibi yukarıda açmak ve kapatmak şeklinde iki zıt kelimeyi kullandık. Ancak burada her iki zıt kelime de mecazi olarak değerlendirilmektedir. Şimdi başka bir örnek verelim ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Bu kız çok tatlı gülüyor.

Bugün yemek çok acı olmuş.

Gördüğünüz gibi ilk cümlede, ‘tatlı’ kelimesi mecazi olarak kullanılmış. İkinci cümle baktığımız zaman ise, ‘acı’ kelimesi mecazi olarak ele alınmış. O zaman biri gerçek anlamı diğeri ise mecaz anlamı ile kullanıldığı için, bu iki kelime zıt anlamlı olamaz. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Bu şekilde siz de farklı zıt anlamlı kelimeleri kullanabilir ve cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Türkçede bulunan kelimelerin zıt anlamlı sözcüklerini bularak defterinize yazabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıda verdiğimiz not kısmındaki bilgileri de mutlaka iyi şekilde aklınızda tutmanız gerekmektedir. Böylece hata yapmadan bu zıt kelimeleri kullanabilirsiniz.