5. Sınıf Türkçe Yabancı Kelimelerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

Aynı dili konuşan insanlar kültür, tarih ve coğrafya bilinci ile bağlanır ve milleti oluştururlar. O yüzden bu açıdan baktığımız zaman dil, bir milletin ortak parçası ve malıdır. Bu sebepten dolayı Türkçemizde bulunan yabancı kelimeler yerine, onların anlamlarını taşıyan Türkçe kelimeleri kullanmalıyız. Bu sayede Türkçemizi koruruz ve Türkçemizin başka yabancı kelimelerle bozulmasını önleriz.

Yabancı Kelimelerin Yerine Türkçelerini Kullanma

Bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri dilidir. Aynı zamanda dil bir ulusun geçmişini, gününü ve geleceğini koruyan en önemli varlıklar içerisinde yer almaktadır.

‘’Milli duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.’’ Mustafa Kemal Atatürk

‘’Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız önce dilini tahrip edin.’’ Konfüçyüs

Yukarıda ünlü isimlerin verdikleri cümleleri okuyup bir dilin ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekmektedir. Üstelik dil aynı zamanda milleti birbirine bağladığı gibi kuşaklar arasında da önemli bir bağlantı kurma şansı verir. Oluşturulan bu köprü ile beraber kültürümüz gelecek nesillere aktarılır. O yüzden dilimizi korumalı, biçim ve içerik unsurlarıyla en doğru şekilde yaşatmalıyız.

Not: Dünya dilleri arasında kelimeler üzerinden alışveriş gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Ancak son yıllarda Türkçemize yabancı dillerden oldukça fazla kelime girmiş durumda. Özellikle bazı mecburiyetlerden dolayı, yani bir anlamın karşılığı olmadığı için yabancı dillerden Türkçemize giren kelimelerin dışında çok fazla sözcük girmiş durumda.

Dilimizi Başka Dillerden Nasıl Koruruz?

Dilimizi özüne uygun yaşatabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için dikkat etmemiz gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır.

- Öncelik olarak günlük konuşmalarımızda gerek yazılı gerekse sözlü, mutlaka yabancı kelimeler yerine cümle içerisinde Türkçe kelimeleri kullanmaya özen göstermeliyiz.

- Ayrıca yabancı kelimeler yerine en doğru Türkçe sözcükleri araştırmalıyız.

- Türkçe kelime yerine yabancı kelime kullanan arkadaşlarımıza kibar bir dille uyarmalıyız.

- Herhangi bir yazı ya da metin ve hikaye içerisinde yabancı kelime gördüğümüz zaman, onların Türkçelerini araştırmalı ve öğrenmeliyiz.

Bütün bunları ele alarak Türkçemizi koruyabilir ve yabancı kelimelerden uzak tutabiliriz. Böylece kültürümüzü ve tarihimizi de korumuş oluruz. Şimdi Türkçemize girmiş olan yabancı kelimelere bakalım ve bunun yerine Türkçe karşılıklarını yazalım.

Exit = Çıkış

Full time = Tam gün

Koordinasyon = Eşgüdüm

Absürt = Saçma

Adapte olmak = Uyum sağlamak

Laptop = Dizüstü bilgisayar

Jenerasyon = Nesil, kuşak

Start almak = Başlamak

Center = Merkez

Okey = Tamam

Spontane = Kendiliğinden

Trend = Eğilim

Link = Bağlantı

Yukarıdaki yabancı kelimeler yerine Türkçemizde karşılığı olan bu sözcükleri kullanabiliriz. Böylece Türkçemiz daha sağlıklı bir hale gelir ve gelecek nesilleri de düzgün şekilde dilimizi aktarma şansını elde ederiz.

Not: Bazen Türkçede anlamı yani karşılığı olmayan yabancı kelimeler olabilir. Bu kelimeler istisnai olarak kullanılır. Çünkü Türkçede bir karşılığı olmadığı gibi dünya çapında ortak bir anlamı bulunur. Bunların dışında Türkçe karşılığı olan tüm yabancı kelimeleri Türkçeye çevirmeli ve buna göre cümle içerisinde kullanmalıyız.

Siz de Türkçemizdeki yabancı kelimeleri araştırabilir ve daha sonra bunların Türkçe karşılığını bulabilirsiniz. Böylece yabancı kelimelerin Türkçe kelime ve kelime gruplarını öğrenebilir; bunu çevrenizdeki arkadaşlarınıza da gösterebilirsiniz.