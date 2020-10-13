5. Sınıf Türkçe Metnin Konusu konu anlatımı

Birçok değişik hikaye ve metinler okuruz. Bu metinler hem günlük hayatımızda hem de okul hayatımızda karşımıza çıkar. Ancak bu hikaye ve metinlerin her birinin konusu bulunur. Bu konu üzerinden hazırlanırlar ve yazar buna göre şekillendirir. Şimdi bir metnin konusunu nasıl bulacağız buna bakalım.

Metnin Konusu

Öncelikle metnin konusu nedir ve ne anlama gelir bunu öğrenelim.

Metnin konusu: Okumuş olduğumuz metinler içerisinde üzerinde durulan olay, durum ve düşünce veya sorun metnin konusu olarak bilinmektedir. Herhangi bir hikaye ya da metin bu unsurlar ele alınarak hazırlanır.

Özellikle bir metnin konusunu bulabilmek için belli başlı bazı soruları yöneltiriz. Eğer metni doğru ve iyi bir şekilde okumuş isek, o zaman bu sorular üzerinden metnin konusunun rahatlıkla bulabiliriz. Peki bu sorular nelerdir?

- Metinde ne anlatılıyor?

- Bu metinde ne hakkında söz ediliyor?

- Bu metin neyi aktarmak istemektedir?

- Metin hangi konuyu ele almış?

Bu gibi daha birçok değişik soruları yöneltebilir ve kolayca metnin konusunu bulabiliriz.

Not: Bir metnin konusunu hızlı ve kolay bir şekilde ve doğru biçimde bulabilmek için, mutlaka metni ya da hikaye eksiksiz bir şekilde okumalıyız. Eğer yarın bırakırsak o zaman yukarıdaki soruları sorsak bile metnin konusunu bulamayız.

Örnek: Ailemizle beraber evimizde mutlu bir şekilde yaşarız. Ayrıca ailemiz içerisindeki herkesi severiz. Bizim Ailemizde anne, baba ve kardeş ile büyükanne ve büyükbaba bulunmaktadır. Ailece çok mutlu bir hayat süreriz.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?

Metinde ne anlatılıyor?

Yukarıda yazdığımız metnin konusu ailemiz ve evimiz olarak öne çıkıyor. Çünkü metni baştan sona okuduğumuz zaman hem aile anlatılmakta hem de ev anlatılmaktadır.

Örnek: Atatürk çocukları çok severdi. Özellikle onları oyun oynarken izlemekten çok mutlu olurdu. Atatürk çocukların hem spor hem de oyuna ihtiyacı olduğunu bilirdi. Geleceğin yetişkinleri olarak çocukların doğru şekilde yetiştirilmesi gerektiğini düşünürdü. Üstelik iç savaştan yeni çıkmış bir ülkeyi yönetirken, çocukları da unutmadı ve onları bir bayram hediye etti. O Bayram bize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Mustafa Kemal Atatürk çocuklara ne kadar değer verdiğini her zaman bu şekilde hissettirdi.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?

Bu metinde ne anlatılıyor?

Yukarıda okumuş olduğumuz Metin Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisini anlatmaktadır. Çünkü hikayeyi baştan sona okuduğumuz zaman Atatürk'ün çocuklara ne kadar sevdiğini ve onlara ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Hatta onlara bir bayram hediye ettiğini de görüyoruz.

Not: Herhangi bir metnin konusu metnin tamamını kapsar. Yani bir metin ya da hikayeni konusunu anlayabilmemiz için tamamını okumamız gerekmektedir. Eğer eksik bir şekilde okursak metne yönelttiğimiz sorular üzerinden cevap bulamayız. Fakat metnin tamamını okursak o zaman istediğimiz cevabı hızlı ve kolay şekilde alabiliriz.

Siz de bu şekilde farklı metinler yazabilir ve daha sonra o metnin konusunu anlamaya çalışabilirsiniz. Ayrıca kitabınızda ya da farklı yerlerde bulduğunuz metinleri ya da hikayeleri okuyarak, onların konularını anlamaya çalışabilirsiniz. Burada unutulmaması gereken en önemli husus metnin tamamını okumaktır. Böylece karşınıza sorular çıktığı zaman herhangi bir metnin konusu için sorular sorarak metni okumak suretiyle anlayabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki metinleri okuyun ve metinlere yöneltilen soruları inceleyin.