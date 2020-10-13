5. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Soru Sorma Ve Soruları Cevaplama konu anlatımı

Karşımıza çıkacak sorularda bize Türkçe içerisinde metinler verilir. Biz bu metinleri okuruz ve böylece verilmiş olan sorular üzerinden cevapları yaparız. Bu sayede metni ne kadar iyi anlamış olduğumuzu kavrarız.

Metinle İlgili Soru Sorma ve Soruları Cevaplama

Her metnin bir konusu bulunmaktadır. Aynı zamanda bu konunun içerisinde bazı olaylar ve yerler ile beraber kişiler geçer. Okumuş olduğumuz metin içerisinde bunları iyi anlamak zorundayız. Böylece Metin ile ilgili karşımıza çıkacak sorular üzerinde doğru cevapları verebiliriz. Bir metin üzerinden şunları iyi bilmemiz gerekiyor.

- Bir metnin içerisinde nelere ulaşıyoruz. Yani metin bize neleri anlatıyor.

- Metin içinde geçen unsurlar ne için kullanılıyor.

- Metin nerede geçiyor.

- Aynı zamanda metin içerisindeki olay hangi zamanda geçiyor.

- Metin okunduğu zaman neler çıkarılabilir.

Yukarıda saydıklarımızı iyi şekilde anlar isek, o zaman karşımıza çıkacak olan bir metinle ilgili birçok farklı soruya kolaydı cevap verebiliriz.

Not: Bir metinde en önemli husus bütün metni eksiksiz bir şekilde okumaktır. Eğer bunu yaparsak metin ne anlatmak istediğini ve içerisindeki olayları çok daha iyi bir şekilde kavramış oluruz ve unutmayız.

Şimdi bu konuda bir metin yazalım ve bu metnin içerisinde bazı sorulara cevap vermeye çalışalım.

Örnek: Esra bugün hafta içi olduğundan okula gitmesi gerektiği için erken kalktı. Hemen dişlerini fırçaladı ve daha sonra kahvaltıya oturdu. Ailesi ile beraber güzel bir kahvaltı yaptı. Daha sonra çantasını hazırladı ve okul kıyafetlerini giyerek evden çıktılar. Babası onu okula bıraktı. Esra okulda çok başarılı ve güzel bir gün geçirdikten sonra yeniden babası ile beraber evine döndü. Ardından akşam tüm ödevlerini yaptı ve biraz oyun oynadıktan sonra geç olmadan yattı.

Soru: Ayşe neden erken kalktı?

- Oyun oynamak için.

- Okula gitmek için.

- Tatile gitmek için.

- Canı istediği için.

Eğer hikaye doğru bir şekilde okumuş isek Esra'nın okula gitmek için erken kalktığını anlarız.

Soru: Esra ile okula arabayla kim bıraktı?

- Esra'yı okula annesi bıraktı.

- Esra'yı okula babası bıraktı.

- Esra okula arkadaşları ile beraber gitti.

- Esra okula tek başına gitti.

Yine metin içerisindeki paragraflara baktığımız zaman Esra'yı okula babasının bıraktığını anlıyoruz.

Soru: Esra okulda nasıl bir gün geçirdi?

- Esra okulda çok kötü bir gün geçirdi.

- Esra okulda çok başarılı ve güzel bir gün geçirdi.

- Esra bugün okula gitmedi.

- Esra hanım bugün okuldaki günü sıradandı.

Paragrafın ortalarına baktığımız zaman Esra'nın okulda çok başarılı ve güzel bir gün geçirdiğini görüyoruz.

Yukarıdaki metne ve sorulara baktığımız zaman metnin tamamını okumamızın ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Bu sebepten dolayı mutlaka karşımıza böyle metinler çıktığı zaman baştan sona dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Bu sayede karşımıza sorular çıkarsa kolayca çözebiliriz.

Metinler aynı zamanda hikaye olarak da bilinir. Bu hikayeler gerçek olabilir ya da gerçek olmayabilir. Önemli olan bu metin veya hikayeler içerisinde nelerin anlatıldığını iyi bilmemizdir. Eğer buna dikkat edersek o zaman ileriki zamanlarda biz de çok daha güzel ve ilgili hikayeler yazabiliriz. Aynı zamanda metinleri iyi okumamız günlük hayatımızda, arkadaşlarımızın ve ailemizin bizi anlattıklarını daha iyi anlamamızı sağlar.