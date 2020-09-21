5. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri konu anlatımı

Karşılaştırma yaparak farklı olayları ya da kişileri ve durumları birbiriyle ilişkili hale getirebiliriz. Bu konuda ortak ya da farklı yönleri cümle içerisinde ilişkili bir biçimde kullanmamız mümkün. Böylece bazı olayları bir cümle içerisinde rahatlıkla anlatabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız gelin beraber inceleyelim.

Karşılaştırma Cümleleri

Birbiriyle ilişkili olan iki kavram, olay ya da kişilerin, ortak olan ya da olmayan yönleriyle anlatmaya karşılaştırma denir. Karşılaştırma cümleleri kurarken bazı edatlar ve değişik kelimeler kullanılır.

- Kadar

- Gibi

- Daha

- En

Yukarıdaki gibi daha birçok farklı kelime cümle içerisinde kullanarak karşılaştırma yapılabilmektedir. Böylece yapılan karşılaştırma ile beraber değişik olaylar ve kişiler ile kavramlar tüm yönleriyle anlatılabilmektedir. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için bazı örnekler yapalım ve örnekleri beraber inceleyelim.

Örnekler:

‘’Mert'in boyu Ali kadar uzundur.’’

Gördüğümüz gibi Yukarıdaki cümlede Mert'in boyu ile Ali'nin boyunu karşılaştırdık. Bu iki arkadaşı boyları yönünden karşılaştırarak ikisinin de eşit boyda olduğunu anlattık.

‘’Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir.’’

Bu defa dinlemek ile konuşmayı ortak yönleri üzerinden ele aldık ve karşılaştırdık. Hem dinlemenin hem de konuşmanın çok önemli olduğunu bu cümle içerisinde anlatmaya çalıştık.

‘’Dün hava daha yağmurluydu.’’

Dün ile bugünü karşılaştırdık ve hangisinin daha yağmurlu olduğunu anlatmaya çalıştık. Cümleye baktığımız zaman dün daha çok yağmur yağdığını anlıyoruz.

‘’Ali gibi Ahmet de çok hızlı koşar.’’

Bu defa Ali ile Ahmet'i karşılaştırdık ve ikisinin de çok hızlı koştuğunu anlattık. Cümle içerisinde hem Ali hem de Ahmet aynı hızda koşarken aynı zamanda hızlı şekilde koşmaktadırlar.

Bu defa karşılaştırma yaparken hangisinin hangisinden daha üstün ya da alçakta olduğunu anlayacak cümleler kuralım.

‘’Elif kardeşi Esma'dan daha çalışkandır.’’

Bu cümlede Elif'in kardeşi Esma'dan daha çalışkan olduğunu görüyoruz. Yani aslında her ikisi de çalışkan ancak Elif daha çok ders çalışıyor.

‘’Kaplumbağa tavşandan daha yavaştır.’’

Bu defa kaplumbağa ile tavşanın hızlarını karşılaştırdık. Ancak baktığımız zaman kaplumbağanın tavşandan daha yavaş olduğunu öğrendik. Yani tavşan daha hızlıdır.

Not: Karşılaştırma ile benzetmeyi kesinlikle karıştırmamalıyız. Karşılaştırma yaparken olaylar ya da kavramlar ve kişiler için, ‘üstünlük, aynı seviyede ya da aşağı’ olma durumlarını ele alırız. Ancak benzetme de ise bu durumları görmeyiz. Sadece cümle içerisinde bulunan durumların birbiriyle benzer olduğu yönlerini anlatırız.

Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve benzetme ile karşılaştırma arasındaki farkı anlamaya çalışalım.

‘’O aslan gibi güçlüdür.’’

Bu cümle içerisinde ‘gibi’ edatını kullandık ve o kişinin aslan gibi güçlü olduğunu söyledik. Yani burada bir benzetme var. Çünkü aslan çok güçlü bir hayvandır ve o kişinin de aslan gibi kuvvetli olduğunu anlatmaya çalıştık.

‘’O aslan kadar güçlüdür.’’

Bu defa yukarıdaki cümlede kişinin Aslan kadar güçlü olduğunu söyledik. Yani aslan ile o kişiyi karşılaştırdık ve güçlerini anlamaya çalıştık. Yani bu cümle içerisinde karşılaştırma yapmış olduk.

Yukarıdaki iki cümleye baktığımız zaman benzetme ile karşılaştırma arasındaki farkı daha iyi anlayabiliriz. Böylece bir cümleyi incelerken hangisinin karşılaştırma olduğunu ya da hangisinin benzetme olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Bu konuda siz de farklı cümleler yazabilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz. Karşılaştırma yaparken insanlardan ya da hayvanlar ile beraber birçok olay ve durumdan faydalanabilirsiniz.