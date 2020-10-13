5. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Çevremizde birçok değişik fotoğraf veya resim ile beraber, çıplak gözle farklı durumlara şahitlik ederiz. Bunlar şehir resimleri olabilir, doğa resimleri olabilir ya da çekilmiş olan herhangi bir fotoğraf olabilir. Bu görselleri incelemek suretiyle anlam çıkartırız ve buna göre yorumlama yaparız.

Görsel Okuma

Öncelikle görsel okuma nedir bunu öğrenelim ve anlamını yazalım.

Görsel okuma: Yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, şekil, afiş, sembol, karikatür, harita gibi öğeleri anlamlandırma ve yorumlama görsel okuma olarak bilinmektedir. Burada öne çıkan görseller bize bazı bilgiler ifade edebilir ya da bazı ipuçları verebilir. İfade edilen bilgiler ile beraber ipuçları üzerinden yola çıkarak görsel okuma yapabiliriz.

Örnek: Mesela bir inşaatta bir arada olan ve ellerinde inşaat malzemeleri olan işçileri düşünelim. Etraflarında ayrıca İnşaat ile ilgili bir sürü inşaat ekipmanı olsun.

Böyle bir resme baktığımız zaman birçok şeyi görürüz. Böylece bu gördüklerimiz üzerinden belli başlı bazı anlamlar çıkartır ve bunları yorumlarız. Mesela o şekilde bir fotoğraf ya da resme baktığımız zaman bazı yorumlamalar ortaya çıkar.

- İşçiler işbirliği yapmaktadırlar.

- Ayrıca işçilerin ağır bir işte çalıştıkları anlaşılır.

- Alan bir inşaat çalışma ortamıdır.

- Bedensel bir iş gerektiren çalışmadır.

Gördüğümüz gibi resme baktığımız zaman bu şekilde farklı anlamlar çıkarabilir ve bunları yorumlayabiliriz. Aynı zamanda görsel okuma üzerinden resim ya da fotoğraflarda anlam çıkaramayacağımız bazı hususlar mevcuttur. Mesela yukarıda verdiğimiz örnek üzerinden inşaat işçileri hakkında, ne kadar maaş ya da ücret aldıklarını anlayamayız. Bu durum daha çok yazılı metin üzerinden anlaşılabilir.

Not: Görsel okuma bize olayları çok daha hızlı ve kolay şekilde anlamamıza fırsat verir. Böylece konuyu daha hızlı biçimde ele alabilir ve anlamlandırma yaparak yorumlama gerçekleştirebiliriz.

Birçok farklı konu üzerinde görsel okuma yapabiliriz. Bunlar içerisine resim ve fotoğrafların yanı sıra mesela hiç yazı olmayan bir karikatüre bakabilir; ne söylemek istediğini anlayabiliriz. Özellikle bazı karikatürler oldukça anlamlı ve bir yere gönderme yapan şekillere sahip olabilmektedirler.

Aynı zamanda bir sembol ya da afiş ile beraber farklı şekiller üzerinden, herhangi bir durumun işaret edildiğini anlayabiliriz. Mesela bu herhangi bir olay olabilir ya da bir işyeri anlatılabilir.

Görsel okumanın birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı günlük yaşamda ve iş dünyası ile beraber birçok farklı yerde görsel okuma kullanılır.

- Görsellik insanların hafızasında kaldığı için iyi bir reklam imkanı verir.

- Kısa süre içerisinde yaşanan olayları hemen anlama şansı sağlar.

- Görsel olduğu için resim ya da fotoğraftaki birçok unsur akılda kalır.

- Yazılı metinde verilmeyen birçok detay görsel okuma üzerinden daha iyi anlaşılabilir.

Yukarıda verilen bu gibi sebeplerden dolayı görsel okuma günlük yaşantımızda büyük bir öneme sahiptir. Siz de çevrenizde bulunan farklı görselleri inceleyebilir ve buna göre anlamını çıkartarak yorumlama yapabilirsiniz.

Not: Görsel okuma birçok farklı ifade üzerinden ele alınabilmektedir. Trafik işaretlerini okuma, akıllı işaretleri okuma, haritaları okuma, tablo ve grafik okuma gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Özellikle trafik işaretleri ile beraber akıllı işaretler bizim için çok önemlidir. Böylece akıllı işaretler sayesinde yaşımıza uygun programları izleyebiliriz. Ayrıca Trafik işaretlerini doğru şekilde okuyarak daha güvenli biçimde dışarıda hareket edebiliriz.