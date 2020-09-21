5. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Kurgusal Unsurlar konu anlatımı

Bazen kitap okurken hikayeler de gerçek olmayan kurgusal cümleler görürüz. Bu cümleleri içerisinde gerçekte mümkün olmayacak olaylar yazılır. Bazılarında ise gerçekleşecek olayların yazıldığını görürüz. Şimdi bunların arasındaki farkı inceleyerek neler olduklarını öğrenelim.

Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

Şimdi sırasıyla gerçek ve kurgusal olayları ele alalım ve neler olduklarını öğrenerek örnekler eşliğinde inceleyelim.

Gerçek unsurlar: Yaşadığımız olaylar ile ilgili olan ve yaşanması mümkün olan olaylara gerçek unsurlar denmektedir. Bu konuda birçok değişik yazı türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde gezi, anı ve günlük yazıları gerçek unsurlardır. Bunları yazarken yaşam içerisindeki gerçek olaylardan yola çıkılır ve cümleler yazılır. Şimdi bu konuda bazı gerçek unsurları ele alan cümleler yazalım ve inceleyelim.

‘’Herkes ağacın altında oturdu ve sohbet etti.’’

Gördüğümüz gibi yukarıda söylenen cümle gerçek hayatta olabilecek bir olaydır. Çünkü hepimiz bir ağacın altına oturabiliriz ve sohbet edebiliriz. Yani gerçekleşmesi mümkün bir olay olarak öne çıkıyor.

‘’Bahçeyi dikkatli bir şekilde suladım.’’

Bu defa yukarıdaki cümleye baktığımız zaman her insanın bunu hayatında yapabileceğini görebiliyoruz. Yani bu gerçekleşmesi mümkün bir olaydır. Herkes evinin ya da işyerinin bahçesini sulayabilir.

Şimdi bu konuda arka arkaya farklı cümleler yapalım ve gerçekleşmesi mümkün olan olayları cümle içerisinde inceleyelim.

‘’Bugün arkadaşlarımla beraber futbol oynadık.’’

‘’Yarın hafta sonu olduğu için okula gitmeyeceğiz.’’

‘’En sevdiğim arkadaşım Elif bugün bana yardım etti.’’

‘’Bu yaz gittiğimiz tatil köyü gerçekten çok güzeldi.’’

Verilen bu cümlelere baktığımız zaman hepsinin gerçekleşmesi mümkün olan olaylar olduğunu görebiliriz. Yani her insanın yaşaması mümkün olan olaylar olarak öne çıkmaktadırlar.

Kurgusal unsurlar: Yaşanması mümkün olmayan, yalnızca zihnimizde canlandırdığınız gerçek olmayan olayları kurgusal olaylar denir. Yani bu olaylar hayal ürünüdür ve gerçek değildir. Özellikle masal ile beraber fabl hayal ürünü cümlelerin kurulduğu yazı türleri içerisinde yer almaktadır. Bu türler içerisinde hikayeler anlatırken Gerçek olmayacak olaylar ele alınır ve cümleler kurulur. Şimdi hayal ürünü olan bu kurgusal unsurları inceleyelim ve bu konuda bazı farklı cümleler kuralım.

‘’Güneş bugün hepimize küsmüştü.’’

Cümle içerisinde güneşin insanlara küstüğü anlatılıyor. Ancak gerçek hayatta güneşin hiç kimseye küsemeyeceğini bildiğimiz için bu hayal ürünüdür. Burada aslında anlatılmak istenen güneş bugün görünmediği için mecazi anlam kullanılmıştır.

‘’Ormanda bütün hayvanları bir araya gelerek toplantı yapmaya karar verdiler.’’

Hayvanlar herhangi bir durumu çözebilmek için toplantı yapmak amaçlı bir araya gelemezler. Toplantıları sadece insanlar gerçekleştirir. O yüzden bu durum bir hayal ürünüdür.

‘’Ağaçlar bugün birbirleri ile neşe içinde konuşuyor.’’

Ağaçlar konuşamadığı için bu cümle bir hayal ürünüdür. Çünkü ağaçların gövdesi ve dalları ile yaprakları vardır. Sadece bu kısımları sallanır ve ses çıkarırlar. Ancak konuşamadıkları için bu cümle bir hayal ürünüdür. Yani diğer bir ifade ile kurgusal unsurlar olduklarını söylemek gerekir.

Bu şekilde siz de birçok değişik gerçek ve kurgusal cümleler kurabilirsiniz. Aynı zamanda konuyu daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki cümleleri defterinize yazın ve çalışın. Hangilerinin gerçek hangilerinin kurgusal olduğunu anlamaya çalışın. Ayrıca kitabınızda gördüğünüz gerçek ve kurgusal cümlelere bakıp bunları ayırt etmeye çalışın. Bu şekilde daha birçok değişik cümle yazabilirsiniz.