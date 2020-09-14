5. Sınıf Türkçe Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri konu anlatımı

Cümlelerde kullanılan birçok değişik geçiş ve bağlantı ifadeleri bulunmaktadır. Amaca bağlı olarak kendinden önceki cümlenin anlamını değiştirmek için değerlendirilmektedir. Bir cümle kurduktan sonra başka bir cümlenin arasına geçiş ve bağlantı ifadeleri yerleştirilir. Böylece değişik anlamlar bir sonraki cümlede anlatılır. Şimdi bunu inceleyelim ve daha iyi anlamaya çalışalım.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Bazı kelime veya kelime grupları kendinden önceki cümlenin anlamını değiştirmek amaçlı kullanılmaktadır. Bunlara ise geçiş ve bağlantı ifadeleri denir. Günlük hayatımızda da bu ifadeleri çok fazla kullanırız. Peki bu ifadeler nelerdir?

- Ama

- Fakat

- Lakin

- Buna rağmen

- Oysa ki

- Ne yazık ki

Bu ve benzeri kelime ya da kelime grupları cümlenin anlamını değiştirmek, kendinden önceki cümleden sonra bağlantı kurması için kullanılır.

Not: Bağlantı ve geçiş ifadeleri özellikle olumlu cümlede olumsuz cümleye geçiş imkanı sağlar. Aynı zamanda tersini yapar ve olumsuz cümleden olumlu cümle kurma şansı verir.

Örnek:

- Uzun süredir beklediğimiz film için sinemaya gidecektik fakat arkadaşımın işi çıktı.

- Hayatta her zaman başarılı olmalıyız ama önce iyi bir insan olmamız gerekiyor.

- Yeni bir eve taşındık lakin ben eski evimizi daha çok seviyordum.

- Her şeyi öğretmek istedim ne var ki insanlar öğrenmek istemeyince bu mümkün olmuyor.

- Bütün işi ben yaptım buna rağmen beni hiç tebrik etmedi.

- O beni hiç sevmemiş oysa ki ben her şeyi onun için yaptım.

Görmüş olduğumuz gibi yukarıdaki örneklerde verdiğimiz şekilde geçiş ve bağlantı ifadeleri bu şekilde kullanılmaktadır. Bunun dışında daha birçok farklı cümle içerisinde kullanmak mümkün.

Geçiş ve Bağlantı İfadelerinin Kullanım Amaçları

Türkçemizde birçok değişik geçiş ve bağlantı ifadeleri bulunmaktadır. Bu ifadelerin en çok kullanılanları yukarıda tek tek yazdık. Ancak aynı zamanda bu ifadelerin cümlede kullanımlarına göre birçok farklı amacı bulunur.

- Olumlu cümlenin ardından olumsuz cümle getirmektir.

- Olumsuz cümlenin ardından olumlu cümle getirmektir.

- iki farklı anlamı bir arada kullanmak için değerlendirilir.

- İki cümleyi bir araya getirir ve bağlar.

- Tek bir cümle gibi iki anlamı kullanmanıza imkan verir.

Bu şekilde daha birçok farklı amaç ile beraber geçiş ve bağlantı kelimelerini kullanabiliriz. Bu kelime veya kelime gruplarını doğru şekilde kullanmaya dikkat etmeliyiz. Yanlış kullanırsak değerlendirilen iki cümle yanlış anlaşılır. Şimdi geçiş ve bağlantı kelime ile kelime grupları arasında farklı örnekler daha verelim ve daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek:

- Kitabımı sana veririm lakin akşam olmadan bana getirmen gerekiyor.

- Meyveler çok güzel görünüyordu fakat çürük çıktı.

- Bütün gün koştum buna rağmen hiç kilo vermemişim.

- O üniversite okuyamadı oysa ki ne kadar akıllı biriydi.

Bu şekilde daha birçok farklı örnek verebiliriz. Önemli olan geçiş ve bağlantı kelimelerinin nasıl ve nerede kullanacağını iyi anlamaktır. Bunun için de sürekli pratik yapmamız gerekmektedir. Gün içerisinde kullandığımız cümleler ya da bazı olaylar üzerine geçiş ve bağlantı kelimelerini kullanabiliriz. Ayrıca kitaplardaki örneklere bakabilir ve yukarıda verdiğimiz örnekleri de düzenli şekilde inceleyebilirsiniz.

Not: Eğer geçiş ve bağlantı kelimelerini nasıl kullanıldığını iyi anlarsak, öğretmenlerimizin bize bu konuda yönelttiği soruları kolayca çözebiliriz. Bunun için bol bol cümle kurmak ve cümleler içerisinde geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmak gerekmektedir.