5. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı kelime nedir? Eş Anlamlı kelimeler konu anlatımı

Birçok değişik kelimeyi aynı anlam üzerinden kullanabiliriz. Bu kelimeler farklı şekillerde yazılır ve aynı anlamlara gelir. Böylece bir hikaye ya da bir metin yazarken aynı anlamı üzerinde farklı kelimeleri bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bu kelimeleri neler olduğuna bakalım ve inceleyelim.

Eş Anlamlı kelimeler

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelimeleri okuduğumuz zaman ya da defterimize yazarken farklıdır. Ancak anlamları aynıdır. Mesela şimdi bu konuda bazı örnekler verelim ve eş anlamlı kelimeleri anlamaya çalışalım.

Kabiliyet = Yetenek

İzah = Açıklama

Kalp = Yürek

Mesela yukarıdaki üç tane örneği ele alalım ve beraber inceleyelim. İlk gelmemiz kabiliyet sözcüğüdür. Herhangi bir işi belirli bir düzeyde yapabilme yeterliliğine kabiliyet denmektedir. Ancak aynı zamanda yetenek kelimesi de yine bu ifadeyi taşımaktadır.

Herhangi bir konuyu karşı tarafa anlatmak istediğimizde ise bu açıklama olur. Açıklama ile beraber aynı şekilde izah kelimesi de aynı anlama gelir.

Vücudumuzdaki en önemli organlardan biri ise kalp olarak bilinir. Kalp aynı zamanda yürek kelimesi üzerinden de ifade edilmektedir.

Gördüğümüz gibi bu kelimeler birbirleriyle aynı anlamı taşımaktadır. Ancak okunuş ve yazılış açısından farklılık gösterirler.

Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve eş anlamlı kelimeleri değişik cümlelerde kullanalım.

Örnek:

Cevap = Yanıt

Arkadaşıma soru sordum o da bana cevap verdi.

Arkadaşıma soru sordum o da bana yanıt verdi.

Yukarıda yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak aynı anlama gelen iki kelimeyi kullandık. Ayrıca bu iki kelimeyi aynı cümlede değerlendirdik ve gördüğümüz gibi aynı anlama geldi.

Şimdi sırasıyla aynı anlama gelen ve okunuş ile yazılışları farklı olan kelimeleri yazarak bunların neler olduklarını öğrenelim.

Değer = Kıymet

Kent = Şehir

Lisan= Dil

Görev = Vazife

Düş = Rüya

Gördüğümüz gibi bu şekilde daha birçok farklı örnek verebiliriz. Şimdi bu konuda başka bir eş anlamlı kelimeleri ele alalım ve bunlar üzerinden yine bir cümle kurarak anlamaya çalışalım.

Kırmızı = Al

Bu kırmızı rengi ben çok beğenmedim.

Bu al rengi ben çok beğenmedim.

Siyahla yazdığımız kısımları bakarsanız aynı cümle içerisinde farklı kelimeler kullandığımızı görürsünüz. Ancak hem kırmızı hem de al kelimeleri aynı anlama geldikleri için cümle içerisinde kolaylıkla kullanabiliyoruz.

Şimdi sırasıyla birkaç örnek cümle daha yapalım ve eş anlamlı kelimeler kullanalım.

Bugün gelin alma töreni yapılacak. (Merasim)

Bu işi yapabilmek için çok çaba gösteriyor. (Gayret)

Bugün çok öfkeli görünüyor. (Sinirli)

Benim en sevdiğim şehir Balıkesir’dir. (Kent)

Benim en önemli görevim ödevlerimi yapmaktır. (Vazife)

Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. (Düş)

Yukarıda verdiğimiz bütün bu farklı cümlelerde olduğu gibi aynı şekilde siz de örnekler yapabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de daha birçok değişik eş anlamlı sözcükler yer almaktadır. Bu sözcükleri bulabilir ve bunlar üzerinden farklı cümleler kurabilirsiniz.

Not: Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamı aynı olan eş anlamlı sözcükleri, defterinize yazarak bunları aklınızda tutmaya çalışın. Özellikle bunları daha iyi anlayabilmek ve unutmamak için, kendiniz farklı cümleler üzerinden eş anlamlı kelimeleri kullanım. Bulduğunuz bütün eş anlamlı kelimeleri yazmaya çalışın.