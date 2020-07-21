5. Sınıf Türkçe Eğik Çizgi, Kısa Ve Uzun Çizgi Kullanımı konu anlatımı

Noktalama işaretleri hemen hemen her sınıf düzeyinde basitten zora doğru kullanılan işaretlerdir. 1. Sınıfta en basit ve en çok kullanılan noktalama işaretleri kullanılmaya başlar ve her sınıf düzeyinde gelişerek devam edilir. Duygu düşüncelerini daha açık ifade edilmesini sağlayan noktalama işaretleri aynı zamanda okumayı kolaylaştırır.

Noktalama İşaretleri

Duygu ve düşüncelerin daha kolay ve anlaşılır ifade edilmesini sağlayan noktalama işaretleridir.

Türkçede kullanılan birçok noktalama işareti vardır. Noktalama işaretleri kullanımı oldukça önemlidir. Noktalama işaretinin kullanıldığı alanlar farklıdır. En çok kullanılan noktalama işaretleri nokta, virgül, soru işareti, iki nokta gibi işaretler olmasına rağmen bunun yanında oldukça önemli olan diğer noktalama işaretleri de vardır.

Bunlardan kısa çizgi, uzun çizgi ve eğik çizgi de oldukça önemli kullanımlara sahiptir. Her noktalama işaretinin kullanım alanı farklılık gösterir bu durumda noktalama işaretlerinin kullanımının ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir.

Kısa Çizgi (-)

- Satıra sığmayan sözcükleri bölünürken satır sonuna konur. Böylece kelimenin bütünlüğü anlaşılır.

Örnek: evlerde kimse-

ler yok.

- Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

Örnek: Vatanını -Türkiye'yi- çok seviyordu.

- Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek:

Göz-lük-çü-ler

Ko-nu-şu-yor-du

- Fiil kök ve gövdelerini ayırmak için kullanılır.

Örnek: oyna- ağlat- sev- beklet-

- Eklerin başına konur.

Örnek: -de, -da, -mı, -mi

- Heceleri göstermek için kullanılır.

Örnek:

Du-var-da-ki

Ak-şam-le-yin,

Sa-bah-le-yin

Gü-zel-leş-tir-mek

- Kelimeler veya sayılar arasında anlamların bütünlüğü için kullanılır.

Örnek: 2020- 2021 eğitim öğretim yılı

Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 19.00’da oynanacak.

İngilizce- Fransızca sözlük bu süreçte çok işine yarar.

- Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

Örnek: -2 derece sıcaklık.

-40 çıkıyor işlemin sonucu

- Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır.

Örnek: 25- 12=13

Uzun Çizgi ()

- Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.

Örnek: Ali konuştu:

- Bir ben mi varım bu dünyada yalnız olan.

Konuşma çizgisi olarak da kullanılır.

Örnek:

Haydar:

offf! Yine ne kadar bunaltıcı bir gün.

- Oyunlarda uzun çizgi konuşmasının ardından da konulabilir.

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için gerçekten güzel bir çare bulunur.

Not: konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanmadan geçilir. Bu durumda konuşma yalnızca tırnak içinde verilir. Bu durumda tırnak işareti tek başına yeterli olur.

Eğik Çizgi (/)

- Yan yana yazılan yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Dizelerin tek bir satıra yazılması gerektiğinde satırı ayırmak amacıyla kullanılır.

Örnek:

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen ala sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

- Adreslerde apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ve şehir isimlerinin arasına konur. Örnek: Bahçelievler Mahallesi Konak Sokak Yılmaz Apartmanı daire: 12/5 Safranbolu/ Karabük

- Tarihlerin yazımında gün ay ve yılı göstermek için sayıları birbirinden ayırmada kullanılır.

Örnek: 14/02/2015

Benim için en değerli gün: 10/09/2016

- Dilbilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

Örnek: dık/ dik, maz/mez, ma/ me, sa/ se, sız/ siz

- İnternet adreslerinin arasında kullanılır.

Örnek: https://www.siteadi.net/motivasyonunozu

- Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

Örnek: 24/12=2 ile sonuçlanır bu işlem.

2/2 kadar nettir bu işin sonu.