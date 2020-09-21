5. Sınıf Türkçe Duygu Bildiren Cümleler konu anlatımı

Birçok değişik duygu ifadesi vardır. Bazen şaşırırız, bazen üzülürüz bazen seviniriz ya da kızarız. Duygularımızı yüzümüzle ifade ederiz ve aynı zamanda sesimizi de kullanırız. Fakat duygularımızı ifade etmemizin farklı yolları da bulunmaktadır. Bu yolların içerisinde özellikle sözlü ifade kullanılır.

Duygu Bildiren Cümleler

Birçok farkı duygu bildiren cümle bulunmaktadır. Bu cümleler duygularımızı nasıl anlatacağımız konusunda bize yardımcı olur. Şimdi bunların neler olduğunu sırasıyla bakalım ve örnek cümleler yapalım.

Şaşırma cümleleri: Beklenilmeyen bir durum ile karşılaşıldığı zaman hayret duygusunu anlatan cümleler şaşırma cümleleridir.

Dün hastaydın bugün ne çabuk iyileştin!

Bu raflardaki bütün kitapları okudun mu yani?

O kadar insan bir arabaya nasıl sığmışlar?

Beğeni cümleleri: Herhangi bir olay ya da durumdan duyulan memnuniyeti anlatan cümleleri beğeni cümleleri denmektedir.

İşte ev dediğin böyle geniş ve rahat olmalı.

Yazar kitabını temposu hiç düşmeyen bir üslupla yazmış.

Hiçbir içeceği çaya değiştirmem.

Sitem cümleleri: Birilerine karşı duyulan kırgınlığı belirtmek amaçlı kurulan cümlelere sitem cümleleri denir.

Seni kaç kere aradım ama bana bir kere bile dönmedin.

İşleri zamanında yapsaydın başımıza bunlar gelmezdi!

Bana hiç ayırmadan yemeğin hepsini yemişsin.

Yakınma (şikayet) cümleleri: İçinde bulunulan durumdan şikayet etmek için kurulan cümleleri yakınma veya şikayet cümleleri denir.

Kaç gündür hastayım ama kimse bana nasıl olduğunu sormadı.

Hiç kimse kurallara uymuyor.

Bütün gün öyle boş boş geziyor ve hiçbir şey yapmıyor.

Pişmanlık cümleleri: Bir kişinin değer verdiği herhangi bir karardan ya da yaptığı bir İşten dolayı pişmanlığını anlatan cümlelere pişmanlık cümleleri denir.

Keşke ona bu kadar ağır sözler söylemeseydim.

Manzaranın bu kadar güzel olacağını bilseydim yanıma fotoğraf makinesini alırdım.

İşi zamanında yapsaydık başımıza bu gelmezdi.

Özlem cümleleri: Bir kişiyi ya da yeri görme isteği, herhangi bir durumu yaşanma arzu adına özlem cümleleri kurulur.

Oysa günlerde ne güzel oyunlar oynadık.

Nerede o eski Ramazanlar.

Bir fırsat olsa da oralara yeniden gitsek.

Kaygı (endişe) cümleleri: Bir durum veya olayın kötü bir şekilde sonlanacağı üzerine yaşanan korkuya kaygı veya endişe cümleleri denir.

Bu işi çok mu zorladık dersin?

Acaba ona fazla mı güvendik?

Ya işler beklediğimiz gibi sonuçlanmazsa?

Küçümseme cümleleri: Karşındaki kişiyi önemsememe onu hafife alma ve küçük görme gibi cümlelere küçümseme cümleleri denir.

Sen bu işi yapacaksın da biz göreceğiz.

Her şeyi biliyormuş gibi bir de akıl veriyor.

Sen kim bu işi yapmak kim!

Azımsama cümleleri: Bir şeyin miktar açısından az ve yetersiz olduğunu anlatan cümlelere azımsama cümleleri denmektedir.

Koca evde bu kadar mı oda var?

Bana teklif edilen ücret çok az, kabul etmem mümkün değil.

Bir tanecik mi çantan var?

Gördüğümüz gibi duygu ifade eden birçok değişik cümle çeşidi bulunmaktadır. Bütün bu cümleler farklı duygularımızı anlatmak da ve bunu yüzümüzü ya da sesimizi kullanmadan yapmamıza fırsat vermektedir. O yüzden duygu ifade eden cümleleri günlük yaşantımızda da kullanırız.

Bu cümleleri daha iyi anlayabilmek için mutlaka tekrar etmeniz büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda defterinize yazarak başka örnekler bulmak suretiyle çalışabilirsiniz. Bu sayede konuyu daha iyi bir şekilde anlamanız mümkün.