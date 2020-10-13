5. Sınıf Türkçe Ana Fikir Ve Ana Duygu konu anlatımı

Farklı hikayeler ve metinler ile beraber şiirler içerisinde ana fikir ve ana duygu bulunmaktadır. Bu terimler metinler ve şiirlerin amacıdır. Ancak aynı zamanda farklı konulardır ve değişik amaçları bulunur. O yüzden ana fikir ile ana duygunun tam olarak ne olduğunu iyi anlamamız ve karıştırmamamız gerekiyor.

Ana Fikir ve Ana Duygu

Bir şiiri okurken ya da bir metni okurken bu parçaları anlamlı kılan ana fikirleri ile beraber ana duygularıdır. Bu iki temel unsur vazgeçilmezdir. O yüzden şimdi ana fikir ve ana duyguların neler olduğunu öğrenebilmek için sırasıyla inceleyelim.

Ana fikir: Ana fikir aynı zamanda ana düşünce olarak da bilinmektedir. Bir parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Bu konuda ana düşünce parçanın başında ya da sonunda olabilir. O yüzden herhangi bir metni okurken mutlaka başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde okumalıyız.

Genelde ana fikir öncelikle verilir ve sonra açıklama yapılır. Ya da önce açıklama yapılır ve sonra ana düşünce verilir. O yüzden başında veya sonunda bulunan ana fikri anlayabilmemiz çok önemlidir. Genelde herhangi bir parça içerisindeki ana fikri anlayabilmemiz için bazı soruları sormamız yeterlidir;

- Yazar bu parçayı neden yazmıştır?

- Yazarın okuyucuya anlatmak ve iletmek istediği mesaj nedir?

- Bu metnin amacı nedir?

Aynı zamanda bu sorular ile beraber metin içerisinde yer alan bazı kelime grupları, bize metnin ana fikrine ulaştırma şansı vermektedir. Mesela, ‘bu nedenle, bundan ötürü, öyle ki ya da oysaki’ gibi kelime grupları üzerinden metnin ana fikrini kolayca anlayabiliriz.

Not: Ana fikir ya da ana düşünce bir metin içerisinde anlatılmak istenen durumu kapsamlı biçimde ve net olarak aktarmaktadır.

Ayrıca bir hikaye ya da metin içerisinde ne geçiyorsa metnin ana fikrini kapsar. Yani metin dışında olan herhangi bir şey metnin ana fikrine giremez.

Not: Metin içerisindeki herhangi bir kısım tek başına ana fikri veremez. Ana fikir konunun tamamını kapsadığı için mutlaka metin ya da hikayeleri başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde okumalıyız. Böylece hikaye içerisindeki kahramanları ve olaylar ile beraber olayların geçtiği yer ve zaman bize ana fikri bulmamızda yardımcı olur.

Ana duygu: Ana duygu genel olarak şiirlerde karşımıza çıkan unsurlardan biridir. Yani bir şiir içerisinde işlenen asıl duyguya ana duygu denmektedir. Ana duygu aynı zamanda tema olarak da bilinir. Yani diğer bir değişle şiirin teması olduğunu söylemek mümkündür.

Ana duygu yazarın gibi ya da şairin okuyucuya aktarmak istediği duygusal hislerdir. Kişinin yüreğine işeyen ve onu derinden etkileyen sözcüklerin bir araya gelmesi şeklinde de ifade etmek mümkün.

Not: Ana fikir ve ana düşünce bir cümle üzerinden ifade edilebilmektedir. Yani bir cümle kurmak suretiyle ile dile getirilecek durum üzerinde ana fikir okuyucuya aktarılabilir. Ana duygu ise birkaç sözcükle ilgili okuyacağı aktarılabilir. Bunlar içerisinde mesela vatan sevgisi ve sıla özlemi ya da yalnızlık gibi duygular olabilir.

Yani ana fikir bir metinde anlatılmak istenen konuyu aktarır. Ancak ana duygu ise bir şiir içerisindeki duygusal ya da içten olan unsurları okuyucuya aktarır.