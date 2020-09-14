Dünya üzerinde şu anda kullanılan birçok ürün ya da alet eski medeniyetler tarafından meydana gelmiştir. Ve bu buluşların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Her uygarlık kendinden önceki uygarlığın ürettiği şeyi daha da geliştirmektedir. Böylece uygarlıklar ürünleri daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlamıştır. Bugün kullandığımız birçok ürün, makine ve alet uygarlığın bize armağanıdır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Uygarlıkların İnsanlık Tarihine Katkıları Konu Anlatımı

5. Sınıf ders konuları ve kazanımları içerisinde Uygarlık tarihini gelişme ile ilgili detaylar bulunmaktadır. Özellikle Anadolu Uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıkları bugünkü medeniyetin gelişmesi için oldukça büyük buluşlar yapmışlardır.

Anadolu Uygarlıklarının Katkıları

Anadolu uygarlıklarından başkenti bugünkü çorum (Hattuşaş) merkezli kurulmuştur. Hititler ilk defa tarih yazıcılığını başlatan medeniyettir. Tanrıya hesap verme düşüncesiyle yazılan anallar objektif tarih yazıcılığının da başlaması anlamına gelmektedir. Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır. Bu anlamda tarihin ilk anlaşma imzalayan medeniyetidir.

Frigler bugünkü Ankara topraklarında (Gordion) merkezli kurulan ve tarım toplumu olan Frigler fibula denilen çengelli iğneyi yapmışlardır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Frigler hayvan öldüreni ve saban kıranı ölüm cezasıyla cezalandırmışlardır.

Lidyalılar bugünkü Manisa topraklarında (sardes) kurulmuştur. Herşey için gerekli olan parayı icat etmişlerdir. Lidyalılar ticaretle uğraşan bir medeniyet olarak ticarette takas usulünü bitirmiştir. Ticaretle uğraşan Lidyalılar Kral Yolu'nu da yaparak ticareti geliştirmişlerdir. Aynı zamanda tarihte ilk paralı askerlik uygulaması Lidyalılar tarafından oluşturulmuştur.

Urartular Anadolu Uygarlıkları içinde bulunan Urartular Van (Tuşpa) merkezli kurulmuştur. Urartular tarımla uğraşmış bir medeniyettir. Taş işçiliğinde çok gelişmiş ve ciddi eserler vermişlerdir. Tarımı geliştirmek amacıyla bentler ve Şamran adı verilen su kanalları yapmışlardır.

İyonyalılar bugünkü İzmir Efes civarında yaşamış bir medeniyettir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı inşa etmişlerdir. Tales, Pisagor, Hipokrat gibi önemli bilim adamları İyonya medeniyetinde yetişmiştir. İyonya medeniyeti oldukça özgür düşünenin var olduğu bir medeniyettir. Demokratik ortam bulunan bir medeniyettir.

Mezopotamya Uygarlıklarının Katkıları

Mezapotamya verimli toprakları ve tarıma elverişli yapısı sayesinde tarihin en eski uygarlıklar arasında yer almaktadır. Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı yapılar yaparak okul, ambar ve gözlemevi olarak buraları kullanmışlardır. Ay yılı takvimini bulmuşlar yazıyı icat etmişlerdir. Yazının icat edilmesi ile birlikte Sümerler tarihin başlamasını sağlayan medeniyet olmuştur. Bu sebeple dünya tarihi açısından çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda bugün kullanılan tekerleğin ilk hali ne Sümerler tarafından icat edilmiştir. Tarım toplumu olan Sümerler icatlarını tarımı geliştirmek için çalışmışlardır.

Asurlular Ticaretle uğraşan Asurlular Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Asurlular ticaretle uğraşmış bir medeniyettir. Asurlular medeniyetle uğraştığı dönemde yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Bu da bilime önem verdiklerinin bir göstergesidir.

Babilliler tarihteki ilk anayasa olan Hammurabi Kanunları'nı yapmışlardır. Bu durum yazılı anayasaların olmasından dolayı oldukça önemlidir. Daha önceki medeniyetlerin yasaları yazılı olmadığı için ilk anayasa Hammurabi yasaları olarak kabul edilir. Aynı zamanda Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in Asma Bahçeleri Babil medeniyetine aittir.

Görüldüğü gibi birçok medeniyet dünyanın en önemli buluşlarını gerçekleştirmiştir. Çok eski medeniyetler olmasına rağmen medeniyetlerin bu kadar gelişmiş olması oldukça önemlidir.