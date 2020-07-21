5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkeler Arası Alışveriş konu anlatımı

Sosyal Bilgiler dersinde özellikle birçok konu hayatın içinden ve hayatı anlamaya yöneliktir. Bu sebeple öğrencilerin günlük hayatından başlayarak uzak dünyaya kadar olan gelişmeleri aşamalı olarak sosyal bilgiler dersi içinde yer alır.

Sosyal bilgiler konularında en önemli konulardan biri de ülkemizin başka ülkelerle yaptığı alışverişlerdir. Bu konu öğrencilerin dünyayı tanımasını aldığımız ve sattığımız ürünlerden yola çıkarak neyi üretip neyi üretemediğimizi anlamaları konusunda önemlidir.

Ülkeler Arası Alışveriş

Ülkeler arası yapılan alışveriş büyük çapta yapılmaktadır. Bu sebeple ülkemiz dünya ülkelerinin birçoğunda ürün almakta ve yine birçok ülkeye ürün satmaktadır. Böylece ticari anlamda oldukça aktif ülkelerden biri olarak dünya ekonomisinde kendinden söz ettirmektedir. Ticari anlamda bilinmesi gereken bir kaç terim vardır.

İthalat: başka ülkeden mal alma ya da mal getirme durumuna verilen isimdir. Diğer adıyla dış alım olarak geçmektedir.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye satmasına verilen isimdir. Diğer adıyla dış satım olarak geçmektedir. Ülkeler kendi ülkelerinde bulunmayan ya da üretilmeyen veya kendi ülkelerinde olduğu halde talebi karşılamayan ürünleri başka ülkelerden ithal eder. Böylece kendi ülkelerinde fazla olan ürünleri başka ülkelere satar. Yani böylece ülkeler arası alışveriş gerçekleşmiş olur.

Örneğin: Belçika çikolataları ile ünlü bir ülkededir. Ancak Belçika kakaoyu Brezilya'dan fındığı da Türkiye'den alarak çikolata üretimi yapar. Böylece birçok ülkeye çikolata satar. Bu durum ülkelerin kendilerinde olmadığı halde ürettikleri ürünlere en iyi örneği teşkil etmektedir.

Ülkemiz birçok ülke ile alışveriş yapan bir ülkedir. Özellikle İthalat ve ihracat konusunda oldukça yüklü miktarlarda alış ve satış yaptığı ürünler vardır

Türkiye’nin İhracat Yaptığı Ülkeler Ve İhracatı Yapılan Ürünler

Ülkemizin en yüksek ihracat oranını Almanya ile gerçekleştirmektedir.

Almanya’ya tekstil ürünleri, halı, makine, taşıma araçları, gıda maddeleri, porselen ve kimyasal ürünler göndererek ihracat gerçekleştirmektedir.

İngiltere'ye tekstil ürünleri, seramik, demir ve çeşitli makineler ile ihracat yapmaktadır.

İtalya'ya hazır giyim ürünleri, gıda maddeleri, demir, cam ve ip satarak ihracat gerçekleştirmektedir. Fransa'ya gıda maddeleri, cam, taşıma araçları gönderir.

Rusya'ya meyve sebze, tahıl, çiçek, deri, tekstil ürünleri ve kimyasal ürünler satmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'ne kimyasal ürünler, mermer, gıda, deri ve taşıma araçları ihracatı yapmaktadır.

Türkiye’nin İthalat Yaptığı Ülkeler Ve İthalat Yapılan Ürünler

Ülkemizin en fazla ithalat yaptığı ülke Rusya’dır.

Rusya ile yaptığı en önemli ithalat ürünleri; doğalgaz, demir çelik, alüminyum, petroldür.

Almanya ile ithal edilen ürünler; taşıma aracı, elektrikli alet, kimyasal ürün ve makinedir.

Çin ile yaptığımız ithalat ürünleri ise; elektrikli aletler, plastik ürünler ve elektronik aletler alınmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ithalatta ise; Demir çelik ürünleri, makine parçaları, savunma araçları şeklinde - ağır sanayi ürünleri ithalatı yapılmaktadır.

İtalya’dan alınan ithalat ürünleri ise; kimyasal ürün, optik aletler ve makinelerdir.

Fransa ile yapılan ithalat malzemeleri ise; makine taşıma aracı, kağıt, demir çelik ürünleri ve kimyasal ürünlerdir.

İran ithalat yaptığımız ithalatta; ham petrol, ham deri ve işlenmemiş madenler yer alır.

Japonya ile yapılan ithalatta ise; televizyon, elektronik alet, taşıma araçları ithalatı yapılır.