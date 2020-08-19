5. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknoloji Kullanımının Sosyalleşme Ve Toplumsal İlişkilere Etkisi konu anlatımı

Telefon, bilgisayar ve televizyon hem çocukların hem yetişkinlerin en sık kullandığı teknolojik cihazlardır. Günlük hayatın içerisinde bu cihazları saatlerce kullanmak, hem sağlığımızı hem de psikolojimizi olumsuz etkiler. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimizin bozulmasına neden olabilir. Anne- babalar çocuklarını teknoloji kullanımında doğru bir şekilde yönlendirmelidir.

Teknoloji Kullanımının Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkilere Etkisi

1- Teknoloji Kullanımının Olumlu Etkileri:

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bu cihazların kullanım oranı da arttı. Doğru kullanılan teknoloji, insanların sosyalleşme ve iletişim kurma ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde karşılıyor. Örneğin uzak şehirlerde yaşayan akrabalarımız ile teknoloji sayesinde görüşebiliriz. Onlarla görüntülü konuşarak özlem gidermemiz de mümkün.

Eskiden bir konuyu araştırmak ya da sınava hazırlanmak için kütüphaneye gitmek gerekirdi. Günümüzde ise öğrenciler internet üzerinden istedikleri kadar araştırma yapılabilir. Sınavlara çalışırken birden fazla kaynaktan faydalanabilirler de. Eskiden saatlerce süren çalışmalar bugün, teknoloji sayesinde birkaç saat sürüyor. Bu da çocukların sosyal hayatlarına daha fazla vakit ayırmalarını sağlamaktadır. Daha çok vakti olan öğrenciler arkadaşlarıyla oyun oynayabilir, kitap okuyabilir ya da spor yapabilir.

Teknolojiyi kullanarak sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından yeni arkadaşlar edinebiliriz. İsteyenler yurt dışında yaşayan arkadaşlarıyla İngilizce konuşup yazılabilir. Bu sayede sık sık pratik yapma şansı yakalayan öğrenciler İngilizceyi çok daha kısa sürede öğrenebilirler.

Teknoloji toplumsal ilişkilerimizdeki iletişimin çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlar. Acil bir durum olduğunda birkaç dakika içinde iletişime geçmek mümkün olmaktadır. İstedikleri gibi iletişim kurabilen insanlar birbirlerinden anında haberdar olabilirler. Teknoloji farklı kültürlerdeki insanları bir çatı altında toplar.

Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullandığımız takdirde sosyal ve toplumsal ilişkilerimiz çok daha sağlıklı olur.

2- Teknoloji Kullanımının Olumsuz Etkileri:

Cep telefonlarının teknolojik açıdan gelişmesi ile birlikte insanlar bu aletleri çok daha fazla kullanmaya başladı. Akıllı telefonlar fotoğraf çekmek, oyun oynamak, sesli ve görüntülü konuşmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak bu durum çoğu zaman saatlerimizi telefonda harcamamıza neden olur. Öncelikli olarak bu konuda ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerekiyor. Onlar telefonlarıyla fazla ilgilenirse çocukları da onları takip edecektir. Bu durum hem sosyalleşmeyi hem de toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler

Aile, toplumun en küçük birimidir. Aile üyelerinin sürekli telefonla ilgilendiği bir evde, iletişim giderek bozulur. Aynı şey televizyon ve bilgisayar için de geçerlidir. Ailedeki bireyler sağlıklı bir iletişim kurmak adına bu cihazlarla çok daha az vakit harcamalıdır. Her cihaz için bir günlük kullanım süresi konulmalıdır. Örneğin bilgisayar, hafta içi günde bir saat hafta sonu ise üç saat olabilir. Teknoloji kullanımı bu şekilde kontrol altında tutulursa hepsinden verim almak mümkün olur.

Teknolojinin yanlış kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi daha fazladır. Özellikle bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden oynanan oyunlar çocukların sosyalleşmesine engel olur. Arkadaşları onu çağırdığında onlar evde kalıp telefonla ilgilenmeyi tercih eder. Bu alışkanlık, ders notlarını da kötü etkiler. Bu nedenle anne - babalar sürekli olarak çocuklarını gözlem altında tutmalı ve gerekli gördükleri durumlarda bazı müdahalelerde bulunmalıdır. Bu gibi durumlarda çocukların cep telefonu ve bilgisayarları belirli saatlerde kullanmasına izin verilebilir.

Teknolojik aletlerin tümü hayatımızı daha kolay ve keyifli kılmak için üretilir. Biz de bu cihazları amacına uygun kullanmalıyız.