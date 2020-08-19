5. Sınıf Sosyal Bilgiler Sanal Ortamı Güvenli Kullanma konu anlatımı

Güvenlik hayatımızda her zaman önemli olmalıdır. Gerçek yaşamda olduğu gibi sanal ortam içerisinde de güvenliğimize çok dikkat etmeliyiz. Özellikle kimlik bilgilerimizi ve aile bilgilerimizi sanal ortamdan uzak tutmalıyız. Bunun için bazı önlemler almamız gerekir. O yüzden bu önlemlerin ne olduğunu ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceleyelim.

Sanal Ortamı Güvenli Kullanma

Sanal ortamı kullanırken güvenlik konusunda dikkat etmemiz gereken birçok husus söz konusudur. Özellikle bilgisayar ya da cep telefonu kullanırken güvenlik bilgilerimiz her zaman koruma altında olmalıdır. Artık evde ya da okulda ve dışarıda teknoloji ile sıkı fıkı oluyoruz. Ancak güvenliğimizi korumak için bazı önlemler almamız çok önemlidir.

- Sanal ortamda kişisel telefon numaramızı kimseye vermemeliyiz.

- Doğum yerimizi ve yaşadığımız yer ile aile bireylerimizin isimlerini paylaşmamalıyız.

- Güçlü bir şifre oluşturmamız gerekiyor.

- Güvenli olmayan sitelere girmemeliyiz.

- Güvenilir olan siteler üzerinden alışveriş yapmalıyız.

- Teknolojik cihazlar üzerinde kişisel bilgilerimiz var iken açık kalmamalıdır.

Bu gibi önlemlere dikkat ederek sanal ortamı daha güvenli şekilde kullanabiliriz. Böylece farklı sitelerde dolaşabilir ve bilgi alabilir; aynı zamanda arkadaşlarımız ile beraber sohbet edebiliriz. Ancak mutlaka hiçbir zaman kişisel bilgilerimizi ve aile bireylerimiz hakkında bilgiler vermemeliyiz.

Genel Ağ ve Sosyal Ağ ile Kimlik Hırsızlığı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Teknolojinin sürekli olarak ilerlemesi ve gelişmesi, bize İnterneti daha kolay şekilde kullanmamıza olanak veriyor. Özellikle İnternet'in yaygınlaşması ile beraber artık kolay biçimde pek çok bilgiye ulaşım sağlayabilmekteyiz. Tabii mutlaka bu konuda güvenlik kurallarına çok özen göstermeniz gerekiyor. Peki, bu güvenlik kuralları neler için geçerlidir?

- Genel ağ kullanımı

- Kimlik hırsızlığı

- Sosyal ağ kullanımı

Bu önemli hususlar hakkında mutlaka güvenliği ön plana almamız gerekmektedir. Çünkü internet sayesinde dünyadaki birçok kişi ile bağlantı kurabiliyoruz. Yabancı kişiler kimlik hırsızlığı yaparak bilgilerimizi alabilir. Bunun önüne geçebilmek için bazı hususlara dikkat etmeniz çok önemlidir.

- Tarayıcıların güvenliğinin artırılması gerekir.

- Antivirüs programları kullanılmalıdır.

- Sanal ortamda kimlik bilgileri kesinlikle paylaşılmamalıdır.

- Bilgisayarda özel güvenlik duvarları kullanılmalıdır.

- Düzenli olarak belirli aralıklarla tarama faaliyetleri yapılmalıdır.

Bu sayede tamamen güvenli bir ortam içerisinde internet hizmetlerinden dilediğimiz vakit yararlanabiliriz. Böylece yabancı kişiler kimlik bilgilerimizi alamaz ve kimlik hırsızlığı yapamaz. Mutlaka hem bilgisayarda hem de cep telefonlarındaki sanal ortamlarda güvenliğimizi her zaman ön planda tutmalıyız.

Sanal Güvenliğimiz İçin Bilgisayar Programları

Güvenlik sorunlarını sanal ortamda çöze bilmemiz için günümüzde birçok farklı bilgisayar programı bulunuyor. Bu bilgisayar programlarının özelliklerinden faydalanmamız önemlidir. Bilgisayara mutlaka güvenlik programları yüklemeli ve kimlik bilgilerinizi koruma altında tutmalıyız. Bu sadece bilgisayarınız için değil aynı zamanda cep telefonumuz ya da tabletimiz için de geçerlidir. Eğer bu bilgisayar programlarını bilmiyor isek, o zaman sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlardan yardım almalıyız.

Doğru ve Güvenli İnternet Kullanımı

İnternet artık tüm dünya ile bağlantı kurmamıza imkan veriyor. Bunun birçok yararı varken aynı zamanda zararları da bulunmaktadır. En büyük zararı kimlik bilgilerimizin başkaları tarafından ele geçirilmesidir. Bunun yaşanmaması için interneti güvenli şekilde kullanmamız gerekir. Özellikle zararlı sitelerden uzak durmalı ve kesinlikle girmemeliyiz. Aynı zamanda tüm güvenlik önlemlerini bilgisayarlarımızda her zaman açık tutmalıyız.