5. Sınıf Sosyal Bilgiler Sanal Ortam konu anlatımı

Sanal ortam sadece haberleşme ve iletişim alanı değildir. Bunun dışında eğlence, kültür, sanat ve eğitim gibi amaçlar için de kullanılmaktadır.

Sanal Ortam

1- Sanal Ortamın Faydaları:

Eskiden ödev hazırlarken ya da bir konu hakkında araştırma yaparken insanlar saatlerini harcardı. Bilgiye ulaşmak günümüzdeki gibi kolay değildi. Belli bir konu hakkında bilgi edinmek isteyenler kütüphanelere giderdi. Bizim günümüzde on dakikada elde ettiğimiz bilgileri öğrenebilmek için saatlerini harcarlardı. Ş

Şimdi kullanmakta olduğumuz bilgisayar ve internetin oluşturduğu sanal ortam, sadece bilgilerin depolandığı bir alan değildir. Sanal ortamdaki tüm bilgiler aynı zamanda bir araya getirilir ve düzenlenir. Onlarca kitabı karıştırsak da öğrenemeyeceğimiz şeyleri internet sayesinde dakikalar içerisinde öğreniriz.

Sanal ortam iletişim konusunda da büyük yenilikler ve kolaylıklar sağladı. İnsanlar 20 - 25 yıl önce ev telefonları ve mektuplarla haberleşiyordu. Onların yerine önce cep telefonları sonra sanal ortam geldi. İnternet sayesinde birkaç saniye içerisinde dünyanın bir ucundaki insanlarla iletişim kurabiliriz. Bu konuşmalar yazılı, sesli ya da görüntülü gerçekleştirilebilir. Sanal ortamdaki iletişim geçmiş yıllara göre çok daha ucuz, kaliteli ve hızlıdır.

Sanal ortam gün içerisinde farklı amaçlar için kullanılabilir. Genelde kahvaltı yaparken ve işe giderken günün haberlerine göz atılabilir. İnsanların büyük çoğunluğu artık gazete okumak ve televizyon izlemek yerine haberleri internet sitelerinden takip ediyor.

Sanal ortama dijital ve interaktif ortam da denir. İnteraktif kelimenin Türkçedeki karşılığı etkileşimlidir. İnternet kullanıcıları okudukları haberlerin altına yorum yazarak konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşabilir. Sanal ortamdan bilgi almak gibi ona bilgi eklemek de mümkündür. Kişiler bilgi sahibi olduğu konular hakkında internete güncel yazılar ve görseller ekleyebilir.

Milyonlarca insan artık alışverişlerini de dijital ortam üzerinden yapmaktadır. İnternette herhangi bir ürünün onlarca çeşidi bulmak mümkündür. Mesafeli satış sözleşmesi ve diğer düzenlemeler ile birlikte sanal ortamlarda alışveriş yapmak çok daha güvenli hale gelmiştir.

2- Sanal Ortamda Güvenlik

İnsanların gün içerisindeki birçok ihtiyacını karşılayan sanal ortamı daha doğru ver verimli kullanmak için belli başlı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bunların başında bilgi güvenliği gelir. Sanal ortamın en kötü özelliklerinden biri, herhangi bir konu hakkında birbirine tamamen zıt ya da birbirleriyle çelişen bilgilerin yer almasıdır. Buna kısaca ''bilgi kirliği'' adı verilir. İnternet kullanıcıları internette okudukları her habere ve bilgiye inanmamalıdır. Öğrenmek istediği bilgi ya da haberden emin olmak başka sayfaları da ziyaret etmelidir. Bu şekilde bilgi kirliliğinden kurtulmak mümkün olur.

Sanal ortamda dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta, yeni tanıştığımız insanlardır. İnternette kötü niyetli insanlar olabilir. Bu nedenle buradan iletişime geçtiğimiz kişilere adres, şifre ve kimlik bilgilerimizi vermemeliyiz. Eğer bu kişiler bu bilgileri isteme konusunda ısrarcı davranırlarsa, onlarla iletişimi kesmeli. İnternet kullanıcıları tanımadığı insanların gönderdiği sayfa bağlantılarına tıklamamalıdır. Gönderilen bağlantılar kötü yazılımlı ve virüslü olabilir. Bu da sosyal medya hesaplarımızın ele geçirilmesine neden olabilir.

Mailleri okurken daha önce hiç görmediğimiz bir internet sitesinden e-posta geldiyse onu açmamalıyız. Bu bağlantılar da virüs içerikli olabilir. Sanal ortamda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta alışveriştir. Sadece güvenli sitelerden alışveriş yapmaya özen gösterilmelidir.

Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde sanal ortamı çok daha güvenli kullanabiliriz.