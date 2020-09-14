5. Sınıf Sosyal Bilgiler Rollerimiz, Sorumluluklarımız Ve Haklarımız konu anlatımı

Toplumdaki rolümüzü, sorumluluklarımız ve haklarımızı iyi bilmeliyiz. Böylece toplum içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini iyi biliriz. Aynı zamanda kendimizi savunabiliriz ve sorunsuz bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Şimdi sorumluluk ve haklar ile beraber rollerin ne olduğuna bakalım ve bunları inceleyelim.

Rollerimiz, Sorumluluklarımız ve Haklarımız

Sırası ile rollerimiz ve sorumluluklarımızın yanı sıra haklarımızın ne olduğunu öğrenelim. Ayrıca bunların tanımlarını yapalım ve daha iyi anlamaya çalışalım.

Rol

Bir grup etkinliği içerisinde bireylerin üstlenmiş olduğu görevlere rol denir. Diğer bir ifade ile üyesi olduğumuz grup içerisinde olan görevlerimiz şeklinde söylenebilir. Bu doğrultuda farklı grup ve kurumlar üzerinde insanların rolleri değişebilir. Burada önemli olan rollerimizi doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmemizdir.

- Anne, baba ve abla ile ağabey gibi ifadeler aile içerisindeki rolleri anlatır.

- Futbol içerisinde forvet ya da kaleci olmak bir takım içerisindeki rolleri gösterir.

- Aynı zamanda okul müdürü olmak, öğretmenlik ya da sınıf başkanı gibi durumlar da birer roldür.

Not: Birden fazla grup içerisinde yer alabiliriz ve bu da bizim rollerimize artırır. Mesela ailemizde abi ya da abla olabiliriz. Futbol takımının kaptanı olabiliriz ve sınıf başkanı olabiliriz. Bunların hepsini bir arada yaparsak rollerimiz birden fazla olur.

Sorumluluk

Herhangi bir gruba üye olan kişilerin rolleri üzerinden gerekliliklerini yerine getirmesine sorumluluk denir. Hepimizin evimizde, ailemizde, okulumuzda ve sınıfımızda bazı sorumluluklarımız bulunur.

Örnek: Eğer okula zamanında gidiyorsak, derslerimizi zamanında yapıyorsak ve derslere zamanında giriyorsak, o vakit sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz anlamına gelir.

Not: Mutlaka bir grup içerisinde olan sorumluluğumuzu iyi bilmeli ve bunları yerine getirmeliyiz.

Rolleri ve sorumlulukları yerine getirmenin önemi: Yaşantımız içindeki rollerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin önemi çok büyüktür. Özellikle bunun bize birçok farklı yararı bulunmaktadır.

- Güven duygumuz artar.

- Toplumsal açıdan refah düzeyi artış gösterir.

- Karşılıklı olarak insan ilişkileri daha da güçlü hale gelir.

- Sorumluluk duygumuz artar.

- Kişiliğimiz olumlu yönde gelişmeye devam eder.

- Birlik içerisinde uyumlu şekilde yaşarız.

Nerede olursa olsun rollerimiz ve sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmemiz çok önemlidir. Eğer bu olmazsa grup içerisinde ya da toplum içerisindeki düzen bozulur. Örneğin aile içerisinde anne ve babanın en önemli görevlerinden biri ailenin geçimini sağlamaktır. Eğer anne ve baba bu sorumluluk ve rolleri üstlenmez ise, o zaman ailenin düzeni bozulur.

Hak

Bir gruba dahil olmuş bireylerin neleri yapabileceğini gösteren unsura hak denir. Katılmış olduğumuz her grup içerisinde belli haklarımız bulunmaktadır. Bu haklarımızı iyi bilmeliyiz. Böylece grup içerisinde neler yapabileceğimizi ya da neler yapamayacağımızı öğrenebiliriz.

Örnek: Öğretim görmek bizim en büyük haklarımızdan biridir. Aynı zamanda okulumuzdaki araç gereçleri kullanmak haklarımız arasında yer alır. Diğer yandan toplum içerisinde çevremizi temiz tutma hakkına da sahibiz.

Not: Haklarımızı her daim korumalı ve haklarımıza mutlaka sahip çıkmalıyız. Eğer haklarımıza saygı duymayan insanlar olur ise, o zaman onları kibar bir dille uyarmamız gerekir.

Ayrıca başkalarının haklarına da her zaman saygılı olmalıyız. Başka insanların haklarına saygı göstermek ve insanların da bizim haklarımıza saygı göstermesi toplum kuralları arasında yer alır. O yüzden haklarımız, sorumluluklarımız ve rollerimizi iyi bilerek buna göre toplum içinde yaşamımızı sürdürmeliyiz.