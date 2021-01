5. Sınıf Sosyal Bilgiler Millî Egemenlik Ve Bağımsızlık Sembolleri konu anlatımı

Ülkemizin daha güçlü olabilmesi ve tarihinin unutulmaması için milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerini iyi bilmemiz gerekir. Türk tarihine baktığımız zaman ise çok önemli ve güçlü bir tarihe sahip olduğunu görürüz. Bu tarih ile beraber günümüze kadar ulaşmış çok önemli sembollerimiz vardır.

Millî Egemenlik ve Bağımsızlık Sembolleri

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, milli egemenlik ve bağımsızlık sembolleri bulunmaktadır. Şimdi sırası ile bu sembollere bakalım ve neler olduklarını öğrenirim.

Bayrağımız

En güçlü ve önemli bağımsızlık sembolümüz bayrağımızdır. 29 Mayıs 1936 yılında çıkarılan Türk bayrağı kanunu ile beraber bayrağımızın şekli belirlenmiştir. Bayrağımız hiçbir zaman yırtık, sökük, kirli ve yerde olamaz. Elbise şeklinde girilemez, yırtılamaz ve yere atılamaz.

Ay yıldızlı bayrağımız ilk olarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kullanılmaya başlandı. Bayrağımız üzerinde bulunan kırmızı renk şehitlerimizin kanını temsil eder. Ayrıca bayrağımız tarihleri boyunca önemli şairlere ilham vermiştir.

İstiklal Marşımız (12 Mart 1921)

İstiklal Marşımız ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’a aittir. Özellikle milli mücadelemiz Kurtuluş Savaşı esnasında devam ederken, askerlerin bağımsızlık isteğini ifade edebilmek adına bir milli marşa ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy kahraman askerlerimize ve tüm halkımıza İstiklal Marşını armağan etmiştir. Daha sonra Osman Zeki Üngör ise İstiklal Marşımızın bestesini yapmıştır.

Başkentimiz Olan Ankara

Milli egemenlik ve özgürlüğe dayalı olan tüm temeller Ankara şehrinde atılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından milli mücadele ile beraber 13 Ekim 1923 yılında Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ilan edilmiştir. Zaman içerisinde ise hızla gelişen Ankara günümüzde en önemli ve büyük şehirlerimizden biri haline gelmiştir. Bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin en önemli temellerinden biri olarak Ankara ön plana çıkmaktadır.

Dilimiz Olan Türkçe

Bir ülkenin en önemli özgürlük ve bağımsızlığını dili anlatır. Çok eski Türk Devletlerinden günümüze kadar gelmiş olan Türkçe ise, ülkemizin şu anki resmi dilidir. Bu yüzden mutlaka yabancı kelimelerden ziyade, Türkçe kelimeleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Türkçe içerisine girecek yabancı kelimelerden uzak durmalı ve bunun yerine Türkçe kelimeleri yerleştirmeye çalışmalıyız.

Paramız (Türk Lirası)

Ülkelerin en önemli bağımsız sembollerinden biri paradır. Paralar üzerinde bazı kültürel öğeler ve birtakım semboller yer alır. Böylece paralar üzerinde yer alan semboller ve kültür ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemizin para birimi ise Türk lirasıdır. 1 Mart 2010 yılında kabul edilmiş olan Yeni Türk Lirası simgesi TL üzerinden ifade almıştır. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu para birimi ile sembol kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ikametgahında bulunan Cumhurbaşkanlığı forsu, bağımsızlık sembolleri içerisinde yer almaktadır. Bu sembolü üzerinde 16 yıldızın etrafında büyük bir güneş bulunur. On altı yıldız tarihteki 16 büyük Türk İmparatorluğunu temsil eder. Ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgelemektedir.

Ülkemizin Tüm milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerini her zaman korumaya özen göstermeliyiz. Bunlar bizim her zaman ayakta kalmamız ve ülkemizin daha güçlü hale gelmesi için büyük bir öneme sahiptir. Tarihimiz bizim için her zaman önemli olmalı ve gelecek nesillere de aktarılmalıdır.