5. Sınıf Sosyal Bilgiler İklim Ve İnsan Faaliyetleri konu anlatımı

Türkiye'de birçok farklı iklim görülmektedir. Aynı zamanda gün içerisinde değişik hava olayları yaşanır. Bu olaylar ülkemizin dört bir tarafında farklı şekillerde gerçekleşir. Böylece bizi etkiler ve onu değişik amaçlarla kullanırız. İklim ve hava olayları ile ilgili ülkemiz adına belli başlı bazı bilgileri alalım.

İklim ve İnsan Faaliyetleri

İklim ve insan faaliyetleri birbiriyle her zaman ilişkilidir. Özellikle iklim sayesinde birçok farklı sebze meyve üretimi ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleşir. Tabi günlük hava olayları üzerinden gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bizi etkiler.

Özellikle ulaşım, turizm ve tarım faaliyetleri hava olaylarından en çok etkilenen alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı hava olaylarının önceden bilmek ve buna göre davranmak, diğer bir ifade ile tedbirli olmak büyük bir öneme sahiptir.

Hava olaylarının önceden bilmek adına hava tahminlerinden faydalanılır. Bu doğrultuda bilim insanları nem ve sıcaklık ile rüzgar ile beraber bu gibi unsurları incelemek suretiyle, buna uygun şekilde yorumlar yaparak hava olaylarını anlatır. Böylece bir gün sonraki ya da ileri ki günler için hava olayları adına bilgiler alırız. Bu bilgilere ise hava durumu deriz.

Türkiye’de Görülen İklimler

Türkiye'de farklı iklimler görülmektedir. Bu iklimler ülkemizin değişik bölgelerinde gerçekleşir. Özellikle engebeli yer şekillerine sahip olması ve dağların denize paralel olması ile beraber, farklı bölgelerde değişik iklimler ortaya çıkmıştır. Öncelikle bu iklimleri inceleyelim ve buna göre bizi nasıl etkilediğine bakalım. Ancak ilk olarak iklim nedir bunu öğrenelim.

İklim: Hava bazen güneşli, bazen yağmurlu ya da rüzgarlı olabilir. Bu durum günlere bağlı olarak değişir. Ancak yıl içerisinde hava ortalama şekilde seyir eder. Hava olaylarının göstermiş olduğu bu ortalama seyre iklim denir.

Not: Ülkemizin her bölgesinde aynı iklim görülmez. Çünkü yeryüzü şekilleri ve denizin etkisi ile beraber bu gibi unsurlar nedeniyle farklı iklimler görülür. Örneğin denize yakın bölgelerde ılıman iklimler yaşanır. Aynı zamanda dağların paralel olması sebebiyle ülkemizin iç kısımlarına doğru ılıman iklim geçiş yapmaz. Bu yüzden iç bölgelerde daha sıcak ve soğuk iklimler yaşanır.

Karasal iklim: Ülkemizin doğusunda ve iç kesimlerinde yaşanan iklim türüdür. Özellikle kış ayları çok soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise çok sıcak ve kurak geçer. Özellikle karasal iklimde kış ayları erken başlar ve yaz ayları aşırı sıcak geçer.

Karasal iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Yağış ve hasat zamanında kuraklık isteyen buğday karasal iklimde yoğun olarak yetiştirilmektedir.

Akdeniz iklimi: Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yaşanır. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçer. Hem tarım hem de yaz turizmi için ülkemiz adına büyük bir öneme sahiptir. Kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle portakal ve mandalina ile limon gibi turunçgiller yoğun şekilde yetiştirilir.

Karadeniz iklimi: Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'de görülen iklim türüdür. Yaz ayları serin ya kış ayları ılık geçen bir iklimdir. Aynı zamanda yılın büyük bir çoğunluğunda düzenli olarak yağış gerçekleşir. Bu sebepten dolayı canlı ve gür ormanlık alana sahiptir. Özellikle yağışı seven çay ve fındık Karadeniz ikliminde yoğun şekilde üretilir.

Yayla turizmi Karadeniz iklimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bölgede yapılan evler daha çok ahşap üzerinden inşa edilmiştir.