5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik Faaliyetler Ve Meslekler konu anlatımı

Turizm ve hayvancılık da bir ülkenin en önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer alır. Bu faaliyetler sayesinde yeni istihdam alanları açılır, ülkeye sıcak para girer ve ekonomi canlanır

Ekonomik Faaliyetler ve Meslekler

1- Sanayi:

Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin ortak özelliği sanayilerinin güçlü olmasıdır. Sanayi alanında çıkarılan ham maddeler çeşitli işlemlerden geçirilir. Bu işlemler ham maddelerin masa, sandalye, makas ve tarak gibi herkes tarafından kullanılabilecek ürünlere dönüşmesini sağlar. Bir ülkede sanayinin gelişebilmesi için öncelikle o ülkenin ham madde bakımından zengin olması gerekir. Lojistik ve bilir kişi / uzman kadrolar da sanayinin gelişiminde önemli rol oynar.

Hurdacılık: Eski eşyaları toplayıp ya da belli bir ücret karşılığı alıp yeniden kullanılabilir hale getiren meslek dalıdır. Geri dönüşüm ve çevre temizliği açısından en önemli mesleklerden biridir.

Oto tamirciliği: Her geçen yıl trafiğe giriş yapan yeni araç sayısı yükselmektedir. Bu nedenle günümüzde oto tamircilerinin sunduğu hizmetlerden sıklıkla faydalanılmaktadır.

Mühendislik: Uzmanlığı farklı alanlarda olan birçok mühendislik türü, sanayi alanında çalışır. Örnek olarak makine, çevre, inşaat ve endüstri mühendisliği gösterilebilir.

2- Tarım:

İnsanların ana besin kaynağı olan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine tarım denir. En az sanayi kadar önemli olduğu için gelişmiş bir ülkede her iki ekonomik faaliyete önem verilir. Günümüzde tarımcılık çok daha gelişmiş makinelerle yapılmaktadır. Bu da üretim hızını ve kalitesini büyük oranda attırmıştır.

Meyve- Sebze Yetiştiriciliği: Tarım alanının en önemli kollarından biridir. Meyve ve sebzeler yetiştirilip hem ülkenin geneline dağıtılır hem de ihraç edilir. Ülkemizde meyve-sebzecilik alanında en gelişmiş ülkelerden biridir. Bunun en büyük nedeni ise ülkemizde dört mevsimin birden yaşanıyor olmasıdır.

Ziraat Mühendisliği: Bu mühendislik alanı tarım arazilerinin iyileştirilmesi için çalışır. Yeni makineler ve ekipmanlar üreterek tarımın daha kolay ve maliyetsiz yapılmasını sağlar.

Bağcılık, çiftçilik ve maden mühendisliği de tarım alanındaki diğer ekonomik faaliyetler arasında yer alır.

3- Turizm:

Turizm bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Doğal ve tarihi yapıların yanı sıra kültür ve spor turizmi de ülkeye çok fazla sayıda yabancı turistin gelmesini sağlar. Turistlerin ülkeye bıraktığı döviz, ekonominin kalkınmasına doğrudan etki eder. Turist sayısı arttıkça bu alanda çalışan kişi sayısı da artar. Bu sayede işsizlik azalırken ekonomi gelişir.

Resepsiyonist: Otelin baş sorumlusudur. Gelen misafirlerin kayıtlarını oluşturur. Telefonlara cevap verip oteldeki konukların taleplerini karşılar. Her otelde en az iki vardiyalı çalışan iki resepsiyonist bulunur.

Garson - Komi: Turistik alanlarda lokanta, kafe, restoran gibi mekanlarda çalışanlara garson ve komi denir. Birçoğu sadece yaz mevsiminde sezonluk çalışır.

Animatör: Son yıllarda turizm sektöründe en çok rağbet edilen mesleklerin başında gelir. Gelen konukların eğlenmesini sağlamak amacıyla programlar düzenleyen animatörler otel dışında gemi ve tatil köylerinde de çalışır.

4- Hayvancılık:

Hayvancılık, tarım kadar önemli olan bir ekonomik faaliyet türüdür. Yumurta, peynir, süt ve et gibi gıda ürünleri hayvanlardan elde edilir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olmak üzere iki çeşidi bulunur. Büyükbaş hayvancılığında inek, öküz ve dana gibi hayvanlar yetiştirilir. Keçi, koyun, tavuk gibi hayvanlar ise küçükbaş hayvanlardır.

Ormancılık ve madencilik de bir ülkedeki diğer ekonomik faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir.