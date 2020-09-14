5. Sınıf Sosyal Bilgiler Doğal Varlıklar Ve Tarihi Mekanlar konu anlatımı

Yakın ve uzak tarihten günümüze kalmış, mimari değeri olan yapılara tarihi mekan denir. Bu mekanların içerisinde yer alan eserler ise ''tarihi eser'' olarak adlandırılır. Ülkemizdeki tarihi eserler ve mekanlar hem kültürel mirasın hem de turizmin gelişmesinde önemli rol oynar.

Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekanlar

1-Doğal Varlıklar:

1.A. Nemrut Dağı

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Adıyaman'ın sınırları içerisindedir. Nemrut Dağı Milli Parkı ise 1988 yılında yapılmıştır. Üzerindeki dev heykeller ve sütunlarla bilinen dağ 2.150 metre yüksekliğindedir. Dağın belli başlı yerlerinde arkeolojik kazılar sürmektedir.

1.B. Ölü Deniz

Muğla'da bulunan Ölü Deniz, göl kadar durgun olduğu için bu adı almıştır. En önemli özelliklerinden biri kendini sürekli yenilemesidir. Plajları ile ünlü olan denizde Kelebekler Vadisi ve Gemiler Adası da bulunuyor. Ölü Denizde günlük deniz turları ve yamaç paraşütü de yapılmaktadır.

1.C. Kapadokya

Ülkemizin en çok turist çeken doğal varlıklarından biri olan Kapadokya, Nevşehir ilinde yer alıyor. Yaklaşık 50 milyon yıl önce 3. jeolojik devirde oluşan yapının içinde birçok tarihi yapı da mevcut. En önemli tarihi yapıları arasında Uçhisar Kalesi, Aynalı Kilise ve Ortahisar Kalesi bulunmaktadır. Peri Bacaları ile ünlü Kapadokya, doğal varlıkların ve tarihi mekanların iç içe geçtiği en popüler turizm merkezlerimizden biridir.

Ülkemizde yer alan diğer doğal varlıklar; Antalya - Manavgat Şelalesi, Sinop Erfelek Şelaesi, Trabzon- Uzun Göl, Yalova- Armutlu Kaplıcaları.

2- Tarihi Mekanlar:

1.A. Kız Kalesi:

12. yüzyılda yaptırılan Kız Kalesi, Mersin şehrinde yer alıyor. Kale dışında şapel ve avlunun da bulunduğu yapı, Bizanslılar ve Romalılar tarafından da kullanılmıştır. Haftanın her günü ziyarete açık olan Kız Kalesi, Akdeniz Bölgesindeki en önemli tarihi mekanlardan biridir.

1.B. Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti ve içerisinde yer alan müzeler, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan antik kentin tarihi M.Ö. 7000 yılına kadar uzanmaktadır. Kentin içerisinde Hestia Tapınağı ve Meryem Kilisesi dışında Celcus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı da yer alıyor.

1.C. Sümele Manastırı

En önemli tarihi mekanlarımızdan biri olan Sümele Manastırı Trabzon'un sınırları içerisindedir. 4. yüzyılda inşa edilen manastır, 6. yüzyılda onarılmış ve 13. yüzyılda restore edilmiştir. 6 katlı ve 100 basamaklı olan Sümele Manastırı 400 metrekare büyüklüğündedir.

1.D. Divriği Ulu Cami

Sivas'ta bulunan Divriği Ulu Cami, hastane ve türbeden oluşan bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından inşa edilen yapı, 2015 yılında Unesco tarafında Dünya Miras Listesine eklenmiştir. 13. yüzyılda yaptırılan Divriği Ulu Cami ve külliyesi yılda 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor.

1.E. Sultan Ahmet Cami

Sultan Ahmet Cami, 17. yüzyılda mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. Dönemin padişahı I. Ahmed olduğu için bu adı alan tarihi cami, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. Divriği gibi Sultan Ahmet Camisi de külliyedir. İçerisinde hamamlar, arastalar ve medreseler bulunuyor. Merkez kubbesi 43 metre yüksekliğinde olan cami, İstanbul'un en büyük tarihi mekanlarından biridir.

Ülkemizde yer alan diğer tarihi mekanlar, Antalya - Aspendos, Gaziantep - Zeugma Antik Kenti, İstanbul Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı, Denizli - Akhan Kervansarayı.