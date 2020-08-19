5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilinçli Tüketici konu anlatımı

Bilinçli tüketici olmak çok önemlidir. İhtiyacımız olan kadar tüketmeli ve bundan fazlasını yapmamalıyız. Böylece hem ülke kaynaklarını koruyabilir hem de ekonomik yönden tasarruf edebiliriz. Ayrıca doğal kaynakları da korumuş oluruz. Tabii bunu gerçekleştirirken ayrıca tüketici haklarımızı da korumak daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmemize imkan verir.

Bilinçli Tüketici

Eğer hayatımızda bilinçli tüketici olmak istiyorsa öğrenmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur. Öncelikle tüketici konusunda bilinmesi gereken temel anlamları öğrenelim.

Tüketici: Herhangi bir malı satın almak suretiyle, para karşılığı farklı hizmetlerinden faydalanan kişileri tüketici denir.

Tüketici hakları: Herhangi bir hizmeti ya da mal satın alarak faydalanan kişilerin, yasal olarak bu konuda sahip olduğu haklara tüketici hakları denir.

Not: Bilinçli tüketici her zaman alışveriş öncesinde, alışveriş esnasında ve sonrasında ne yapılması gerektiğini daima iyi bilmelidir.

Tüketici hakları bizim haklarımızı korumak için yasal olarak vardır. Böylece herhangi bir mal ve hizmetten faydalanırken eğer kötü duruma düşersek, hakkımızı savunmak için bazı yerleri başvuru yapabiliriz.

Satın Alınan Mal veya Hizmette Yaşanan Sorunlarda Ne Yapılmalıdır?

Satın aldığımız bir mal ya da hizmet karşısında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldığımız zaman, tüketici olarak yapmamız gerekenler bulunmaktadır.

- Kesinlikle malı kendimiz tamir etmeye kalkmamalıyız.

- Mal ya da hizmeti satın aldığımız yer ile bağlantı kurmalıyız.

- Hatalı olan mal veya hizmet konusunda değişim talep etmeliyiz.

- Ürünün ücretsiz onarımını istemeliyiz.

Tüketici hakları doğrultusunda yukarıdaki bütün bu haklardan faydalanmanız mümkün. Aynı zamanda ücretsiz olan tüketici hatları aranarak gerekli durum doğru şekilde izah edilebilir. Böylece kendimiz çözemediğimiz durumlar karşısında yasal olarak yardım alabiliriz. Bunun için ise yapmamız gereken Alo 175 tüketici hakları ve şikayet hattını aramak olmalıdır. Böylece yasal haklarımızdan yararlanarak hatalı gelen ürün veya hizmetin değiştirilmesine imkan elde edebiliriz.

Tüketici Şikayetleri Nerelere Yapılabilir?

Devlet kurumları olarak tüketici şikayetleri konusunda bazı yerlere şikayette bulunabiliriz. Bu şikayetler bizim tamamen tüketici haklarımızdır. Yasal olarak bu haklarımızdan faydalanabilir; mal ve hizmet konusunda yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini isteyebiliriz. Bunun için belli başlı bazı yerlere başvuru yapmamız mümkün.

- Tüketici hakları hakem heyeti

- Tüketici mahkemeleri

- Tüketici bilgi sistemi

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi Genel Müdürlüğü

- Reklam Kurulu Başkanlığı

- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

- Alo 175 tüketici bilgilendirme hattı

- Tüketici hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ve dernek ya da vakıflara başvuru

Yukarıdaki kurumlara başvuru yapmak suretiyle tüketici haklarımızı savunabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için hangi kuruma başvurmak istiyorsanız, mutlaka yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekir. Yani bir dilekçe yazmak suretiyle kolayca başvuru yapabilirsiniz. Daha sonra yaşadığınız mağduriyet ilgili kurum tarafından giderilebilir.

Bilinçli bir tüketici olmak için her zaman haklarımızı iyi bilmek zorundayız. Böylece kötü durumlar ile karşı karşıya kalmadan çok daha huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürebiliriz. Gerekli ürün ve hizmetlerden sorun yaşanmadan faydalanabiliriz. Aynı zamanda dengeli ürün ve hizmet tüketimimiz sayesinde, doğal hayatı koruyabilir ve tasarruf sağlayabiliriz. Bu da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamamıza imkan verir.