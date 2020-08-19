5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Etik konu anlatımı

Etik, sözlük anlamı olarak ahlak demektir. Ancak genel ahlaktan çok meslek ahlakı için kullanılır. Her mesleğin kendine özgü kuralları ve metotları vardır. Bilim adamları bu kurallara uyup metotları uyguladığında başarılı sonuçlara ulaşırlar.

Bilimsel Etik

Bilimsel etik hem uyulması gereken kuralları hem de izlenmesi gereken metotları tanımlar. Araştırma ve kaynakların kullanım yöntemleri standarttır. Her bilim adamı bu yöntemleri aşama aşama kullanarak doğru sonuca ulaşmaya çalışır. Bu alanda yapılan icatların tamamı somut verilere dayanmaktadır. Bu nedenle bilim insanları kendi belirledikleri yöntemleri kullanamazlar.

Öncelikli olarak bir araştırma konusu seçilmelidir. Bu, bilim insanlarının uzmanı olduğu konular arasında seçilir. Örneğin bir kimyager insan DNA'sı ya da elementler hakkında bir çalışma yapabilir. Biyologların çalışma alanları çevre ve canlılardır. Bilim insanları yalnızca eğitimini aldıkları ve uzmanı oldukları konularda çalışma yaparsa başarıya ulaşır.

Araştırma yaparken tüm bilgi kaynakları kullanılmalıdır. Bilgilerin bir kısmını alıp bir kısmını almak doğru ve objektif sonuçların elde edilmesine engel olur. Kullanılan kaynaklar araştırılmalı, ancak doğruluğundan emin olunan bilgiler araştırmaya eklenmelidir.

Her bilginin kaynağı hazırlanan rapor ve sunumlarda belirtilmelidir. Mevcut bilgilerin üzerinde oynamak ve onları değiştirmek bilimsel etiğe terstir. Bilgilerin değiştirilmesi araştırmanın sonucuna doğrudan etki eder. Bu, aynı zamanda kamuoyunun belli başlı konularda yanlış bilgilenmesine de neden olur.

Bilim insanlarının izleyeceği araştırma metodu genel olarak böyledir. İzlenmesi gereken yöntemler dışında uyulması gereken kurallar da mevcuttur. Bu kuralların başında ''haksız yazarlık'' yer alıyor. Rapora sadece mevcut araştırmaya çalışmalarıyla katkı sağlayanların isimleri yazılır. Çalışmalarda görev almayan kişileri yazar görmek etiğe aykırıdır. Aynı şekilde veri ya da analiz çalışmalarında aktif olarak görev almış kişilerin isimlerini yazmamak da etik dışıdır.

Bilim insanları sadece kendilerinin kaleme aldığı yazılar ve topladığı veriler üstünde hak sahibidir. Başkalarının çalışmalarını, uygulamalarını ve eserlerini isim belirtmeden kullanmak etiğe aykırıdır. Bu bir anlamda hırsızlık olduğu için aynı zamanda suç sayılmaktadır.

Gerçek olmayan bilgi ve verileri gerçekmiş gibi göstermek bilimin dürüstlük ilkesine terstir. Araştırma ve deneylerde sadece gerçekliği ispat edilmiş ya da edilebilecek kaynaklar kullanılabilir. Bilim insanları deneyi bir an önce sonlandırmak için sıfırdan bilgi üretemezler. Bu durum da bilimin etik anlayışıyla taban tabana zıttır. Sahte bilgi hazırlayan ve kullanan bilim insanlarına ağır yaptırımlar uygulanır.

Hipotezler ile doğrudan bir bağlantısı olmayan verileri sanki arlarında bir bağlantı varmış gibi göstermeye çarpıtma denir. Bilim insanlarının bazen aylar bazen yıllar süren çalışmaları her zaman istedikleri gibi sonuçlanmayabilir. İstedikleri sonucu elde etmek için gerçek olmayan veriler hazırlamak yerine araştırmaya sıfırdan başlanmalıdır. Etik ilkelere saygılı olan bilim insanları sonuç odaklı çalışmazlar. Onlar için gerçek bilgiye ulaşmak her zaman için en önemli değerdir.

Sonuçlanmış bir bilimsel araştırmayı birden fazla dergiye göndermek de meslek ahlakına aykırıdır. Buna kısaca duplikasyon denir. Araştırma sonucunun tek bir cümlesini dahi bütünlüğünü bozacak şekilde değiştirmek bilim ahlakıyla örtüşen bir davranış değildir. Birden fazla bilimsel makale yayınlamak için çıkan sonuçlara parçalara ayrılmamalıdır. Dilimleme adı verilen bu yöntem gerçekleri çarpıttığı için yasaktır.

Bazı deneyler insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılmaktadır. Canlılar üzerinde yapılan deneyler bir dizi kurallardan oluşur. Bilim insanları bu kurallara uyup canlılara zarar verecek yöntemlerden kaçınmalıdır.