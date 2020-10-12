5. Sınıf Matematik Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemi konu anlatımı

İleri ki Matematik problemlerinin daha hızlı çözülebilmesi için zihinden toplama ve çıkarma yapmak oldukça önemlidir. Bu şekilde öğrenciler oldukça hızlı bir şekilde soruları çözebilirler.

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi

Yalnızca okullarda değil günlük yaşamda da çoğu zaman zihinden işlem yapmak gerekmektedir. Zihinden işlemlerde insanlar farklı yöntemler kullanabilir. Yazımızda farklı türden zihinden toplama ve çıkarma ile ilgili stratejileri bulabilirsiniz.

Zihinden Toplama Yaparken Kullanılacak Yöntemler Nelerdir?

Zihinden toplama işlemi toplarken onlukları kendi arasında daha sonra da birlikleri kendi arasında toplamak mümkündür.

Örneğin; 52+41 işlemini bu yöntem ile topladığımız zaman;

50+40=90

2+1=3

90+3=93 şeklinde yapılır.

2.Zihinden toplama işlemi yönteminin bir diğeri de bir sayının üzerine diğer sayıyı saymak olacaktır.

Örneğin; 45+23 işleminde

23= 10+10+3

45+10=55

55+10=65

65+3=68 şeklinde cevap bulunabilir.

3.Toplama işlemini zihinden gerçekleştirirken toplanacak olan bir sayıyı kolay olacak şekilde parçalamak mümkündür.

Örneğin; 66+14 sayısını toplarken 66 sayısını onluğa tamamlamak için 4 sayısına ihtiyaç vardır. Bu sebeple 14 sayısı 10+4 şeklinde yazılabilir.

66+14

66+4=70

70+10=80

4. Zihinden toplama işlemi yaparken toplanan sayılardan uygun olanı onluğa tamamlayarak toplama işlemini yapabilirsiniz.

Örneğin; 59+27 sayılarının toplamında 59 sayısını onluğa tamamlamak için 1 sayıya ihtiyacımız vardır.

59+1=60

60+27=87 olur.

Sonrasında en başta eklediğimiz 1 sayısını çıkarmamız gerekir.

87-1=86 olur.

5.Eğer iki adet sayıdan daha fazla sayıyı akılda toplayacaksak aralarında kolay toplananları gruplandırıp o şekilde zihinden toplama işlemini yapabiliriz.

Örneğin; 13+22+37 işlemini zihinden yapacaksak ilk önce 13 ile 37 sayılarını toplayabiliriz. Çünkü bu sayılar toplandığı zaman onluğa tamamlanırlar.

13+37=50

50+22=72 olur.

Zihinden Çıkarma Yaparken Kullanılacak Yöntemler Nelerdir?

Zihinden çıkarma işleminde onluklar ile birlikler kendi aralarında çıkarılabilirler.

Örneğin; 68-32 işlemini bu yöntem ile yaptığımız zaman;

60-30=30

8-2=6

30+6=36 şeklinde cevap bulunabilir.

2.Çıkarma işlemini zihinden yaparken çıkan sayılar onluk ve birliklerine ayrılır ve bu şekilde eksilen sayıdan sırası ile düşmek mümkündür.

Örneğin; 87-56 çıkarma işleminde yöntemi uygulayalım;

56=50+6

87-50=37

37-6=31 şeklinde doğru sonuca ulaşmak mümkündür.

3.Çıkarma işlemini zihinden yaparken sayıyı en yakın onluk sayıya tamamlayarak da işlemi yapmak mümkündür.

Örneğin; 77-36 işlemini bu yöntem ile zihinden çözerken çıkan sayı olan 36 sayısını en yakın olan onluğa tamamlayıp 40 deriz. Bu şekilde çıkana eklediğimiz sayı olan 4 sayısını eksilene de ekleriz. Eksilen sayı da 81 olur. Bu sayede;

81-40=41 çıkarma işleminin cevabı olacaktır.

4.Çıkarma işlemini zihinden yaparken eksilen sayıdan çıkan sayıyı onar şekilde geriye doğru giderek bulabiliriz.

Örneğin; 68-42 işlemini yaparken;

68-10=58

58-10=48

48-10=38

38-10=28

28-2=26 şeklinde sonuca ulaşılır.

5.Çıkarma işlemini zihinden yaparken çıkan sayı eksilen sayıya tamamlanabilir. Bu durumda tamamlamak için gereken sayı işlemin sonucunu verir.

Örneğin; 59-38 işlemini yaparken;

Çıkan olan 38 sayısını 59 sayısına tamamlamak için sayıya sırası ile 10 eklemek gerekir.

38+10=48

48+10=58 sonuca 1 eklediğimiz zaman eksilen sayı olan 59'a ulaşırız.

10+10+1=21 eklediğimiz için işlemin sonucu da 21 olur.

Önemli Not: Verilen yöntemlere bakıldığı zaman toplama ve çıkarma işlemlerini zihinden yapmak için pek çok farklı yöntem olduğunu görmek mümkündür. Günlük hayatta kolayınıza gelen yöntemleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.