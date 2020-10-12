5. Sınıf Matematik Zihinden Çarpma Ve Bölme İşlemi konu anlatımı
Birçok çarpma işlemi zihinden yapılabilir. Bu sayede sonuca çok daha kısa sürede ulaşabiliriz. Aynı şekilde bölme işlemlerinde de kısa yoldan sonuca ulaşmak mümkündür. 5. sınıflar için ''Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemi'' konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.
Matematikte sonuca ulaşmak için birçok farklı yöntem vardır. Bu yöntemleri bildiğimiz takdirde soruları çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz. Örneğin çarpma işleminde bir sayı 10 ile çarpılıyorsa o sayının yanına bir sıfır eklenerek sonuca ulaşılabilir. (3 × 10 = 30) Bunun gibi daha birçok yöntem ile çarpma ve bölme işlemlerini kağıda dökmeden, zihinden yapmak mümkündür.
Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri
1- 10 - 100 ve 1000 sayılarıyla zihinden çarpma:
1.A. - 10 Sayısı ile Zihinden Çarpma
4 × 10 = 40
7 × 10 = 70
9 × 10 = 90
Not: 10 sayısı iki basamaklı bir sayı ile çarpılıyorsa sayının yanına iki sıfır eklenir.
Örnekler:
48 × 10 = 480
53 × 10 = 530
72 × 10= 720
Not: 10 sayısı üç basamakları bir sayı ile çarpılıyorsa bu sefer sayının yanına üç sıfır eklemeliyiz.
Örnekler:
339 × 10 = 3390
651 × 10 = 6510
777 × 10 = 7770
1.B - 100 Sayısı ile Zihinden Çarpma
100 sayısı ile çarptığımız sayıların iki sıfır ekleyerek çok daha kısa sürede çarpma işlemini yapabiliriz.
Örnekler:
2 × 100 = 200
5 × 100 = 500
8 × 100 = 800
İki basamaklı sayılarla 100 sayısının çarpımı:
33 × 100 = 3300
81 × 100 = 8100
75 × 100 = 7500
Üç basamaklı sayılarla 100 sayısının çarpımı:
431 × 100 = 43100
722 × 100 = 72200
913 × 100 = 91300
1.C. 1000 Sayısı ile Zihinden Çarpma
Sayıları 1000 ile çarptığımızda da aynı yöntemi izleyerek sonuca ulaşabiliriz. Diğer sayılardan farklı olarak 1000 ile çarpılan sayıların sonuna 3 sıfır eklenir.
Örnekler:
2 × 1000 = 2000
5 × 1000 = 5000
9 × 1000 = 9000
İki basamaklı sayılarla 1000 sayısının çarpımı:
35 × 1000 = 35000
51 × 1000 = 51000
74 × 1000 = 74000
Üç basamaklı sayılarla 1000 sayısının çarpımı:
112 × 1000 = 112000
230 × 1000 = 230000
511 × 1000 = 511000
2- 4 Rakamı ile Zihinden Çarpma:
Bir sayısı 4 ile çarpmak istediğimizde o sayıyı 2 kere 2'yle çarparak sonuca ulaşabiliriz.
Örnekler:
12 × 4 işlemi için
12 × 2 = 24
24 × 2 = 48
21 × 4 işlemi için
21 × 2 = 42
42 × 2 = 84
Not: Toplama ve çarpma işlemleri birbirine benzer. Bu nedenle yukarıdaki işlemde sonuca ulaşmak için toplama işlemi de yapılabilir.
21 × 2 = 42
42 + 42 = 84
3- Zihinden Bölme İşlemleri
Çarpma işleminde sayıların sonuna sıfır eklediğimiz gibi bölme işleminde de sayılardan sıfır çıkararak sonuca ulaşabiliriz.
Örnekler
1.A. 360 : 12
Bu işlemi zihinden yapmak için 360 sayısının sonundaki 0 atılır.
36 : 12 = 3
Bölünen 3, bölen 2 basamaklı olduğu için çıkan sonuca bir tane 0 eklenir.
360 : 12 = 30
Not -1- Bir sayıyı 4'e bölmek istediğimizde o sayıyı 2 kere 2'ye bölerek sonuca ulaşabiliriz.
88 : 4 işlemi için
88 : 2 = 44
44 : 2 = 22
112 : 4 işlemi için
112 : 2 = 56
56 : 2 = 28
Not -2- Bir sayıyı 5'e bölmek istediğimizde ise sayıyı 2 ile çarpıp çıkan sonucu 10'a bölerek sonuca ulaşabiliriz.
Örnekler:
255 : 5 işlemi için
255 × 2 = 510
510 : 10 = 51
425 : 5 işlemi için
425 × 2 = 850
850 : 10 = 85
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