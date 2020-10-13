5. Sınıf Matematik Yüzdelik İfadeleri İnceleme konu anlatımı

Kesirler ile beraber yüzdeler arasında bir bağlantı bulunur. Bu doğrultuda kesirleri yüzdelere çevirebiliriz. Aynı zamanda yüzdelik ifadeleri kesirlere çevirmemiz mümkün. Böylece öğretmenimizin bize verdiği matematik sorularını bu şekilde çevirme yaparak kolayca çözebiliriz.

Yüzdelik İfadeleri İnceleme

Öncelikle yüzde ne demek onu yazılım ve detaylı biçimde öğrenelim.

Yüzde: Paydası 100 olan kesirlere yüzde denmektedir. Aynı zamanda yüzdelik ifade olarak da tanımlamak mümkündür. Şimdi bu konuda bazı örnekler verelim ve yüzdelik ifadelerin nasıl yazıldığına bakalım.

1/100

30/100

55/100

75/100

Gördüğümüz gibi bunların hepsi basit kesirdir. Yani payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Çünkü eğer bir yüzdelik ifade yazmak istiyor isek iki unsuru unutmamalıyız. Bunlardan biri payda her zaman 100 olarak yazılır. Diğer ise mutlaka basit kesir olmalıdır.

Şimdi de yukarıdaki kesirleri ele alalım ve bu kesirleri yüzdeye çevirelim.

1/100 = %1

55/100 = %55

75/100 = %75

İşte bu şekilde karşılıklı olarak rahatlıkla kesirleri yüzdelere çevirebiliriz. Aynı zamanda yüzde ifadelerini kesirlere kolayca çevirmemiz mümkün.

Not: Eğer bir kesrin paydası 100 ise o zaman yüzdeye çevirirken iki tane rakam yazarız. Yani yüzden sonra iki tane rakam gelir.

Şimdi de bazı yüzdeler yazalım ve bu yüzdeler üzerinden kesre dönüştürelim.

%43 = 43/100

%58 = 58/100

= 11/100

%5 = 5/100

Bu defa bazı kesirleri ele aldık ve bu kesirler üzerinden yüzdelik ifade oluşturduk. Ancak yukarıda yazdığımız gibi bu kesirlerin hepsi basit kesirlerdir. Böylece karşılıklı olarak çevirme gerçekleştirebilir ve karşımıza çıkan problemleri çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

Aynı zamanda ondalık gösterim üzerinden yine yüzde ile çevirme gerçekleştirebiliriz. Yani ondalık gösterimlere yüzdeye çevirebilir; yüzdelik ifadeleri aynı şekilde ondalık gösterim üzerinden ele alabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza dair bazı örnekler ele alalım ve yapmaya çevirmeye çalışalım.

0,26 = %26

0,15 =

0,5 = %50

0,1 =

Gördüğümüz gibi yukarıda ondalık kesir üzerinden yüzdeye çevirme işlemi gerçekleştirdik. Son iki çevirme işlemine baktığımız zaman 0,5 = %50 yazdık. Bunun nedeni ise 0,5 = 0,50 şeklinde yazılmasıdır. Yani aslında virgülden sonra gelen 5 rakamını yanında sıfır bulunur. Ancak biz bunu görmeyiz ve yazmayız.

Şimdi tersine ele alalım ve yüzdelik ifadeler üzerinden ondalık gösterim gerçekleştirelim.

%99 = 0,99

%25 = 0,25

%5 = 0,05

%2 = 0,02

Bu şekilde de farklı örnekler ele alabilir ve yüzdelik ifadeler üzerinden ondalık kesir çevirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada yine bir açıklama yapmak gerekirse, örneğin %5 = 0,05 yazdık. Bunun nedeni ise yüzdelik olmasıdır. Çünkü eğer bir işlemin paydası 100 ise, o zaman virgülden sonra iki tane rakam yazıyorduk. Bu sebepten dolayı yukarıdaki son 2 işlemi yüzdelik ifade üzerinden ondalık kesre bu şekilde çevirdik.

Not: Eğer siz de karışık yüzdelik ifade ile beraber ondalık gösterim ya da kesir verilir ise, mutlaka bunları birbirine çevirerek aynı şekle getirin. Daha sonra aralarındaki sıralamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylece büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralama gerçekleştirmeniz mümkün.

Ayrıca yukarıdaki örnekleri ve tanımlamaları dikkatli bir şekilde inceleyin ve defterinize yazın. Bu sayede konuyu çok daha etkin bir şekilde anlayabilir ve öğrenebilirsiniz.